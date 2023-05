Κοινωνία

Δίκη ντράμερ - ασέλγεια σε 6χρονη: η πρόταση του εισαγγελέα

Ποια ήταν η πρόταση του εισαγγελέα για τον 70χρονο ντράμερ.

Την απαλλαγή του 70χρονου ντράμερ, που είχε συνεργαστεί με δημοφιλές συγκρότημα στο παρελθόν, για τις τέσσερις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών, ζήτησε η Εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου δικάζεται ο μουσικός. Η Εισαγγελέας ζήτησε συγκεκριμένα από τους δικαστές να απαλλάξουν τον 70χρονο για τις δύο υποθέσεις λόγω αμφιβολιών και για τις άλλες δύο λόγω παραγραφής. Ο μουσικός δικάζεται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο μετά από καταγγελίες των τεσσάρων γυναικών ότι ενόσω ήταν ανήλικες και κατά το χρονικό διάστημα από το 2007 έως το 2015, τις κακοποιούσε σεξουαλικά σε παραθεριστικό συγκρότημα στο νομό Ηλείας εκμεταλλευόμενος τις φιλικές σχέσεις που είχε με τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό για τις δύο από τις τέσσερις υποθέσεις προέκυψαν στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία, πλην όμως οι πράξεις έχουν παραγραφεί. Για τις άλλες δύο η Εισαγγελέας είπε πως «αν και είναι πολύ πιθανό τα πράγματα να έχουν συμβεί» όπως καταγγέλλονται, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά με αυστηρά νομικά πλαίσια.

Ανέφερε, αν και μπορεί να έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται εντούτοις αυστηρά νομικά δεν προκύπτει πλήρης απόδειξη: «Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιθανό τα πράγματα να έχουν συμβεί ακριβώς όπως εξιστορήθηκαν από τα παιδιά, όμως σε αντικειμενικά νομικά πλαίσια θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλήρης απόδειξη για όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει πολλές φορές λογική αληθοφάνεια σε αυτά που λένε. Ίσως να πρόκειται και για ψευδείς αναμνήσεις.. Όπως έχουν ειπωθεί από τα παιδιά (τα καταγγελλόμενα) δεν υπάρχει, συνοχή, αληθοφάνεια και τα υπόλοιπα κριτήρια που θέτει η επιστήμη για να αξιολογήσουμε. Η μνήμη είναι υποκειμενική και μπορούν να εμφυτευθούν και ψευδείς αναμνήσεις» είπε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα η Εισαγγελέας στην αγόρευση της αναφέρθηκε και στο θέμα της στάσης που κράτησαν επί σειρά ετών οι γονείς των κοριτσιών : «Οι γονείς με ξεπέρασαν, καθώς ενώ βίωναν καταστάσεις σε ενεστώτα χρόνο, το άφησαν να περάσει τότε έτσι, αφήνοντας έναν εν δυνάμει, κατά την κρίση τους παιδόφιλο, να γίνει ο κίνδυνος για άλλα παιδιά. Αποδυνάμωσαν την αποδεικτική διαδικασία της παρούσας δίκης. Μου αφήνουν κενό. Δε μπορώ να διανοηθώ ότι κάθονται σε ένα καφενείο και βλέπουν κάποιον με ένα παιδί σε μια αιώρα και δεν κάνουν τίποτα» είπε σε αυστηρό ύφος.

Ο 70χρονος από τον περασμένο Φεβρουάριο εκτίει στην φυλακή ποινή 5 ετών που του επιβλήθηκε σε δεύτερο βαθμό για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 6χρονης το 2011-2013 στον Ωρωπό όπου παραθέριζαν ο δράστης και το θύμα με τους γονείς του. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη και του είχε χορηγηθεί αναστολή.

