Δίκη ντράμερ – ασέλγεια σε 6χρονη: Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Την ενοχή του πρώην ντράμερ γνωστού συγκροτήματος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για τη σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης, αποφάσισε το δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για γεννετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 ετών και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών.

Σε πρώτο βαθμό, ο 71χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για την αποπλάνηση του παιδιού, όμως αφέθηκε ελεύθερος.

Του αναγνωρίστηκαν δυο ελαφρυντικά, αυτό του πρότερου σύννομου βίου και αυτό της παραβίασης εύλογης διάρκειας δίκης. Πρωτοδίκος δεν του είχε αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3).

