Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Η Νόσος Χ έχει προκαλέσει τον τελευταίο καιρό ανησυχία καθώς λέγεται ότι θα είναι 70% πιο θανατηφόρα από τον κορονοϊό. Η Νόσος Χ είναι ένα θεωρητικό σενάριο που ξεκίνησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2018 με στόχο να υπάρξει μία προετοιμασία για την απειλή πανδημίας.

«Δεν ξέρουμε πόσο κοντινό είναι το σενάριο αυτό αλλά είναι πιθανό, σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Δεν ξέρουμε πότε. Οι πανδημίες συμβαίνουν ξανά και ξανά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να σχεδιάζουμε το σύστημα υγείας και τις ανάγκες που υπάρχουν. Το υγειονομικό προσωπικό θέλει πάνω από δέκα χρόνια για να εκπαιδευτεί» είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου προς τις κυβερνήσεις με μήνυμα ότι «την τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνουμε» και ότι απαιτείται μακροχρόνιος σχεδιασμός πριν ξεσπάσει η επόμενη πανδημία.

Όπως είπε ο καθηγητής ο χρόνος που μπορεί να συμβεί η Νόσος Χ μπορεί να είναι τα αμέσως επόμενα δευτερόλεετα ή μετά από πολλά χρόνια, καθώς δεν είναι εύκολο να έχουμε μοντέλα που να προβλέπουν με ακρίβεια την επόμενη πανδημία. «Η πανδημία του κορωνοϊού έδωσε εμπειρία, εκπαίδευση και υγειονομική παιδεία. Ωστόσο, επειδή πλανήτης έχει περάσει πανδημίες, πολλές φορές τείνει να απωθείται το γεγονός και να δημιουργείται έτσι μία ψευδής αίσθηση αυτοπεποίθηση ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό» είπε.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης επανέλαβε ότι σην Ελλάδα μετράμε θανάτους με και όχι από Covid, αλλά πρόσθεσε ότι οι 200 νεκροί σε ένα μήνα είναι «μεγάλο νούμερο το οποίο δείχνει ότι ο ιός έχει σημαντική διασπορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 άτομα με και όχι εξαιτίας της Covid στα νοσοκομεία και υπάρχουν 50 διασωληνωμένοι . Ο ιός δεν θα φύγει ποτέ, θα είναι συνέχεια ανάμεσά μας και θα δημιουργεί πίεση στο σύστημα υγείας, η οποία είναι ναι μεν διαχειρίσιμη αλλά όχι αμελητέα», είπε.

Ο ιός αφορά σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη κυρίως τους ευάλωτους, σε ηλικία άνω των 65 και ανθρώπους οι οποίοι υποβάλλονται σε βαριές θεραπείες. Αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν και επαναληπτικούς εμβολιασμούς και σίγουρα θα πρέπει με την εμφάνιση συμπτωμάτων να κάνουνε τεστ και να αναζητούν την κατάλληλη θεραπεία γιατί υπάρχει θεραπεία αυτή τη στιγμή. «Έχουμε καταφέρει με την επιστήμη να επιμηκύνουμε τη ζωή και οι πιο ευάλωτοι σε τέτοιες ιώσεις θα πρέπει να προσέχουν και να τους προσέχουμε» κατέληξε.

