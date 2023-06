Παράξενα

Λαμία: Ανήλικοι έκλεψαν ποδήλατο σε χρόνο…μηδέν (βίντεο)

Οι ανήλικοι παραβάτες δεν γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονταν από κάμερα.

Ποδήλατο από αυλή σπιτιού στη Λαμία έκλεψαν δύο ανήλικοι, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν από κάμερα.

Οι πιτσιρικάδες μπήκαν στην αυλή του σπιτιού, εξερεύνησαν το χώρο, βεβαιώθηκαν για το αν είναι ξύπνιοι οι ιδιοκτήτες και άρπαξαν το ποδήλατο.

Η «επιχείρησή τους» κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, όμως αυτό που δεν είχαν υπολογίσει ήταν ότι, καταγράφονταν από κάμερα ασφαλείας.

