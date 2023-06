Κόσμος

Σουηδία: Ο Στόλντεμπεργκ στην Τουρκία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Διεργασίες για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αποσυνδέει Σουηδία και F-16 ο Λευκός Οίκος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι πρόκειται να μεταβεί στην Τουρκία «στο εγγύς μέλλον», προκειμένου να προσπαθήσει να άρει τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

«Συνομίλησα με τον (Τούρκο) πρόεδρο Ερντογάν στις αρχές της εβδομάδες και θα μεταβώ στην Άγκυρα στο εγγύς μέλλον», προκειμένου «η Σουηδία να γίνει μέλος της Συμμαχίας το συντομότερο δυνατό», διευκρίνισε ο Στόλτενμπεργκ από το Όσλο, όπου διεξάγεται η διήμερη σύνοδος υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

#URGENT NATO chief Stoltenberg says that he will soon visit Ankara to discuss Sweden's NATO bid with Turkish President Erdogan pic.twitter.com/DwSZ8APRNT — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 1, 2023

Εξάλλου ο Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Αντιτρομοκρατικός νόμος από τη Σουηδία

«Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Μόσχα δεν έχει δικαίωμα βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ», επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Προχωράμε, οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος», πρόσθεσε.

Ο σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ δήλωσε σήμερα ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία και η Ουγγαρία να επικυρώσουν το σουηδικό αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Κατά την έναρξη της διήμερης συνόδου υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στη Νορβηγία, ο επικεφαλής της σουηδικής διπλωματίας δήλωσε: "έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις μας".

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτημα ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, ενώ η Φινλανδία εντάχθηκε στη Συμμαχία τον Απρίλιο, η ένταξη της Σουηδίας καθυστερεί λόγω αντιρρήσεων που προβάλλουν η Τουρκία και η Ουγγαρία.

H Σουηδία, επιπλέον, θεσπίζει αντιτρομοκρατικό νόμο ο οποίος είναι σημαντικό βήμα για να εγκρίνει η Τουρκία την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ

Sweden enacts anti-terror law, which is seen as important step in getting Turkiye's approval for the Nordic country’s NATO membership pic.twitter.com/w2Jv7FRRiD — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 1, 2023

Λευκός Οίκος: Δεν συνδέονται με την ένταξη της Σουηδίας τα F-16

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε χθες στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν συνδέεται με την αγορά μαχητικών F-16 στην Άγκυρα, ανοίγοντας μέτωπο με μέλη του Κογκρέσου που έχουν υποστηρίξει ότι η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει μια σειρά από ορούς και προϋποθέσεις για να συναινέσουν στην πώληση τους, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ.Τσίτσας.

«Ο Πρόεδρος υποστήριξε εδώ και καιρό την παροχή των F-16 στην Τουρκία και τη βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό της αεροπορίας της. Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει πολλές, πολλές φορές. Αυτό δεν έχει αλλάξει και αυτό δεν συνδέεται με το αν η Τουρκία προχωρήσει ή όχι στην (έγκριση) της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ». Θέλουμε επίσης να δούμε τη Σουηδία ως χώρα-σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ ικανή στρατιωτικά. Έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε μαζί τους. Θα προσφέρουν καταπληκτικές δυνατότητες στη Συμμαχία. Θέλουμε να το δούμε αυτό, και ο Πρόεδρος εξέφρασε αυτές τις ανησυχίες επίσης όταν μίλησε με τον Πρόεδρο Ερντογάν το Σαββατοκύριακο, συγχαίροντάς τον για τη νίκη του. Αλλά το να λέγεται ότι υπάρχει κάποιο είδος σύνδεσης (των F-16 με την ένταξη της Σουηδίας) θα ήταν — θα ήταν λάθος», δήλωσε σχετικά ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο πρώην Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα, Τζέφρι, σημείωσε σε δηλώσεις του πως, «αναμένει βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Τα συγχαρητήρια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Πρόεδρο Ερντογάν ήταν «ένα μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τζέφρι έκανε και δήλωση για τα ελληνοτουρκικά, αναφέροντας πως «η εμμονή με την Τουρκία είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» και είπε: «Όποιες και αν είναι οι εχθροπραξίες και οι ταλαιπωρίες, οι Τούρκοι δεν έχουν εμμονή με την Ελλάδα. Έχουν πολύ μεγαλύτερη θέματα».

