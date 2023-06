Πολιτική

“Το Πρωινό” - Μητσοτάκης: Οι ρακές, η συμβουλή στον Τσίπρα και τα πρώτα νομοσχέδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον Γιώργο Λιάγκα για το rotation στο Υπ. Συμβούλιο, τις “άδειες κάλπες”, την αυτοδυναμία, τα Τέμπη, το Άγιο Όρος, την “αυπνία” στις 21 Μαΐου, την Μύκονο και το αυτό-τρολάρισμα για την “γκαντεμιά” του.

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που μόλις επέστεψε από τα Χανιά, λέγοντας του ότι καμιά από τις συνεντεύξεις που του έχει παραχωρήσει δεν έχουν γίνει ενώ ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός, με τον καλεσμένο να του απαντά «ευχαριστώ που το διευκρινίζεις. Δεν είμαι Πρωθυπουργός, αν θέλουν οι πολίτες να ξαναγίνω, θα πρέπει να με ξαναψηφίσουν».

«Πιστεύω ότι θα πάμε καλά και σε αυτές τις εκλογές. Είναι κι ένα βάρος επιπλέον στους ώμους μου, όταν σε ψηφίζουν περισσότεροι από ότι στις προηγούμενες εκλογές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συζήτησε για όλα με τον Γιώργο Λιάγκα, σε χαλαρή διάθεση.

Ερωτηθείς για το πώς πανηγύρισε την μεγάλη νίκη της ΝΔ στις εκλογές του Μαϊου, είπε μεταξύ άλλων «Κράτησα για μένα και την οικογένεια μου την ικανοποίηση για την μεγάλη νίκη, αλλά αμέσως σκέφθηκα την επόμενη μάχη. Δεν είναι αγώνας ρεβάνς για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, δεν είναι δεύτερος αγώνας, δεν μετράει το σκορ του πρώτου αγώνα. Είναι καινούριες κάλπες», ενώ επεσήμανε ότι «Δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να χαλαρώσει ούτε να καβαλήσει το καλάμι».

«Είχα και επιτυχίες είχα και αποτυχίες, το απρόοπτοι πάντα καραδοκεί. Πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για το μέλλον αντί να αναλωνόμαστε σε σκιαμαχίες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ για το ποσοστό που επιδιώκει για την ΝΔ στις εκλογές της 25ης Ιουνίου υπογράμμισε πως «όταν βάζεις τον πήχη ψηλά, πρέπει να πηδήξεις πιο ψηλά για να τον ξεπεράσεις»

«Αποφεύγω πάντα να κάνω προβλέψεις του εκλογικού αποτελέσματα. Εγώ πίστευα μέσα μου ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε το ποσοστό των προηγούμενων εκλογών. Σε ανύποπτο χρόνο ειχα πει σε φίλους μου ότι πραγματική επιτυχία θα ήταν να δει ο κόσμος ότι κάναμε έργο και να μας ψηφίσουν περισσότεροι στις επόμενες εκλογές. Αυτό το κάναμε. Δεν περίμενα τις 20 μονάδες της διαφοράς, αλλά και πάλι δεν ήξερα πολύ τι κάνει η αντιπολίτευση, κοίταζα τι κάνουμε εμείς. Ήξερα βέβαια ότι λόγω της απλής αναλογικής θα ήταν δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση», ανέφερε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Για τον στόχο που έχει στις επικείμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «Ο πήχης για εμένα είναι να έχω μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Εξηγώ στον ελληνικό λαό γιατί η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να κάνουμε τις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί».

«Είναι αρκετοί οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές και που είναι πάλι υποψήφιοι, πρόσωπα που εγώ έφερα στην ΝΔ και είναι μέρος της προσπάθειας που εγώ κάνω τα τελευταία 7 χρόνια. Το επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα έχει πολλές περισσότερες γυναίκες, έχω δεσμευτεί για αυτό. Θα γίνει rotation, θα υπάρχει μεγάλη εναλλαγή, θα είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο το υπουργικό συμβούλιο, το τονίζω, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο κόσμος θα μας εκλέξει ξανά. Δεν νομίζω ότι πρέπει τι υπουργικό συμβούλιο να είναι αποτέλεσμα εσωκομματικών ισορροπιών. Σίγουρα μετράει η σταυροδοσία, αλλά…», είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα για τα γκάλοπ και την μεγάλη διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε «το έλεγα και στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ότι δεν κοιτάζω τόσο τις δημοσκοπήσεις, αλλά τον κόσμο. Ήταν πολύς κόσμος στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, έβλεπα ότι δεν «περνούσε» το μαύρο μήνυμα που προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για κατεστραμμένη χώρα που είναι χειρότερη από το 2019 και είδα και πολλούς που έλεγαν δεν σε ψήφισα το 2019 αλλά θα σε ψηφίσω τώρα».

«Μόλις γύρισα από την Κρήτη σε μια μεγάλη περιοδεία. Πολύ δυνατή εμπειρία για εμένα. Ήταν προσωπικό στοίχημα για μένα να είναι «γαλάζια» γη Κρήτη. Θα το διατηρήσουμε στις επόμενες εκλογές και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς και των έργων που γίνονται στο νησί», είπε για την ιδιαίτερη πατρίδα του.

«Με διαρκείς προσωπικές επιθέσεις δεν μπορεί να κάνει κανείς πολιτική σήμερα. Με εξυπνάδες και επιθέσεις δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Είμαστε αντικείμενο συστηματικής στοχοποιησης εγώ και οι η οικογένεια μου επί χρόνια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,.

Στρέφοντας τα βέλη του κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είπε ότι «υπάρχει πλήρης ένδεια επιχειρημάτων, όταν στην πρώτη πίεση αποκαλύπτονται τα κρυφά προγράμματα των κομμάτων, αναφέρομαι και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα για αύξηση φόρων. Υπάρχει οργανωμένη στρατηγική για να διασπείρουν ένα fake news, όπως ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, κάτι που εμείς έχουμε επισήμως διαψεύσει. Δεν συζητάμε για αμάθεια ή για ασχετοσύνη ορισμένων υποχηφίων».

Συνέχισε λέγοντας «Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πιέζονται να μας πουν που θα βρουν τα λεφτά και τότε αρχίζει και αποκαλύπτεται η κρυφή ατζέντα των φόρων. Το είδαμε με τον κ. Κατρούγκαλο, το βλέπουμε τώρα με το ΠΑΣΟΚ. Σε ένα πράγμα είναι ενωμένοι πράγματι: αγαπούν την υπεροφορολόγηση. Εμείς αντίθετα είμαστε υπέρ της μείωσης των φορών και το αποδείξαμε».

Για τις πρώτες κινήσεις της Κυβέρνησης, εφόσον επανεκλεγεί ως Πρωθυπουργός, είπε ότι «Έχουμε ήδη έτοιμα τα πρώτα νομοσχέδια. Το πρώτο θα αφορά την επικαιροποίηση αυτού που αποκαλούμε «επιτελικό κράτος» για την οργάνωση των υπουργείων και της κυβέρνησης. Θα υπάρξει νέο υπουργείο για την στεγαστική πολιτική. Θα υπάρξουν αλλαγές και σε αρμοδιότητες υπουργείων. Το δεύτερο νομοσχέδιο θα αφορά αλλαγές στην φορολόγηση».

Όπως επανέλαβε, «η ακρίβεια είναι διεθνές πρόβλημα. Έκτακτα μέτρα και επιδόματα είναι σημαντική ανακούφιση, αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Η λύση είναι μείωση ανεργίας, μείωση φόρων και αύξηση μισθών, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει».

Για τον Κουτσούμπα, τις ρακές και τον Τσίπρα

«Ο Κουτσούμπας μου έκανε σφοδρά παράπονα, μου είπε “τι μπύρα; Μόνο ρακές πίνουμε εμείς”», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για την προτίμηση του στον ΓΓ του ΚΚΕ όταν κλήθηκε να απαντήσει με ποιον πολιτικό αρχηγό θα έκανε παρέα.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα «πως την παλεύετε με τις ρακές», ο Κυριάκος Μητσοτάκης του απάντησε «Μα δεν πίνω, προσποιούμαι ότι πίνω. Είσαι καλά; Θα έπινα πέντε ρακές και θα πρέπει να κάνω και ομιλία μετά;».

Περιέγραψε πως «το 1989 ακολούθησα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε μια περιοδεία του και του είπα “θα πιώ ότι πίνεις”. Στις 12 το μεσημέρι είχα “φύγει”, ήμουν αλλού. Δεν θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους, θα πεις ναι σε ένα κέρασμα, αλλά δεν μπορείς να πίνεις και να δουλεύεις. Το βράδυ, όταν τελειώσουμε την δουλειά, θα πιώ ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα τι θα έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα αν ζητούσε την συμβουλή του για το μέλλον του και τι έπρεπε να πράξει μετά την ήττα στις 21 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «Ο Τσίπρας είναι ήδη 15 χρόνια αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς βιώνει και μεταβολίζει πολιτικά μια ήττα, αφορά τον ίδιο και το κόμμα του. Σε πολιτικό επίπεδο αν με ρωτάς αν πρέπει να δώσει και αυτήν την μάχη, αυτό δεν μου φαίνεται (ενν. λάθος)..», ενώ στο ερώτημα του Γιώργου Λιάγκα αν θα πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εκλογές του Ιουνίου χαμογέλασε αμήχανα και έδειξε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει.

Σημείωσε ωστόσο ότι «για μένα δεν είναι τόσο το θέμα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά της πολιτικής. Αυτές τις εκλογές οι πολίτες είπαν ότι θέλουν ένα άλλο υπόδειγμα πολιτικής. Από το πρώτο δείγμα γραφής που πολιτεύονται, μου φαίνεται ότι δεν κατάλαβαν πολλά».

«Ακολουθούμε βαθιά προοδευτική πολιτική, στεκόμαστε στους πιο αδύναμούς και θέλουμε να δώσουμε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, όπως όταν κάνουμε μια πολιτική για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν είναι δεξιά ή αριστερή, αλλά μια προοδευτική πολιτική. Έχουμε προγράμματα για τους αστέγους που φεύγουν από τον δρόμο και βρίσκουν και μια δουλειά. Αυτή η παράταξη που πολλοί την λένε κεντροδεξιά που έρχεται από το παρελθόν, βοηθάει ανθρώπους που ήταν «αόρατοι». Είμαι ένας κεντροδεξιός, προοδευτικός, φιλελεύθερος άνθρωπος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Πάντα θα επιδιώκω συναινέσεις, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι με μία ισχυρή αυτοδυναμία, θα μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά αυτά για τα οποία έχουμε μιλήσει Δεν έχουμε κρυφή ατζέντα, κάνουμε όσα έχουμε υποσχεθεί. Δεν θα πάρω ένα μέτρο αν πιστεύω ότι είναι λάθος, όπως έλεγαν πολλοί να κάνουμε με την μείωση του ΦΠΑ», είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ

Για την επανεκλογή Ερντογάν

Για τις τουρκικές εκλογές είπε «Ούτε χάρηκα ούτε στενοχωρήθηκα με την εκλογή Ερντογάν. Δεν θα μπορούσα να παρέμβω στα εσωτερικά άλλης χώρας. Τον Πρόεδρο Ερντογάν τον γνωρίζω, τον έχω συναντήσει πολλές φορές. Ελπίζω να αφήσει στην άκρη τις μαξιμαλιστικές πολιτικές που είδαμε τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης να στραφεί περισσότερο προς την Δύση. Δεν είμαι αφελής. Δεν αλλάζει εύκολα η εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Δεν αλλάζει ούτε της Ελλάδας».

Για το τρολάρισμα περί «γκαντεμιάς»

«Θέλω να καταγγείλω την προσπάθεια κατατρομοκράτησης μου, με έχεις βάλει πάνω σε μια πλατφόρμα που τρέμει και νομίζω ότι θα γίνει σεισμός», είπε στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος πήρε αφορμή και του ζήτησε να του πει πως αντιμετωπίζει όσα ακούγονται για εκείνον περί γκαντεμιάς.

«Γελάω πάρα πολύ και νομιζω πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί κάποιος και τέτοια θεματάκια, να τρολάρεται και λίγο, αυτό δεν βλάπτει. Πολλά από αυτά που λέγονται μπορεί εγώ να έχω την εμπειρία και να τα αντιμετωπίζω, αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για τα παιδιά. Καλό είναι να μην αναπαράγουμε τέτοια στερεότυπα», ανέφερε χαμογελώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την Μαρέβα, τα παιδιά του και τον όρο για να μπουν στην πολιτική

«Βεβαίως και συζητώ όλες τις πολιτικές αποφάσεις με την Μαρέβα, χωρίς να υπάρχει καμία ατζέντα, γιατί ξέρει τι είναι καλό για μένα. Δεν υπάρχει κανένα ζευγάρι που να μην επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Η Μαρέβα μένει μακριά από την πολιτική, παρότι έχει πλούσιο κοινωνικό έργο που δεν θέλει να προβάλλει και βοηθάει κόσμο με τον τρόπο της. Έχει περισσότερο συναισθηματική νοημοσύνη και βλέπει πράγμα που εγώ δεν βλέπω ή δεν θέλω να τα βλέπω», είπε για την γυναίκα του.

Για τα παιδιά του και την πιθανότητα να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι «τα παιδιά είναι και τα τρία στο εξωτερικό, επιστρέφουν σταδιακά ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τις σπουδές τους. Έρχονται να βοηθήσουν προεκλογικά, αλλά το βασικότερο είναι να περνάμε ποιοτικό οικογενειακό χρόνο οι πέντε μας. Δεν έχουν τόσο στενή σχέση με την πολιτική τα παιδιά. Αν μου πουν ότι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ούτε θα τα επιτρέψω ούτε θα τα ενθαρρύνω. Θα τους θέσω όμως έναν όρο ό,τι αν θέλουν να πολιτευτούν θα πρέπει να έχουν δουλέψει, αυτό είναι για μένα απαράβατος όρος».

Πόσο δύσκολη «δουλειά» είναι αυτή του Πρωθυπουργού, ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «είναι δύσκολη δουλειά ο πρωθυπουργός, αλλά σου δίνει μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπεις ότι πάει η χώρα μπροστά και μένα είναι μεγάλη η ικανοποίηση μου για την χώρα, σε σχέση με το 2019. Έχει πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, πρέπει να μπαίνει και ο Πρωθυπουργός στην μεγάλη λεπτομέρεια των θεμάτων και αυτό είναι καλό γιατί ξέρουν και οι υπουργοί ότι δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν ή να μου παρουσιάσουν άλλη εικόνα».

«Μπαίνοντας στην πολιτική δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν Πρωθυπουργός, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω. Δεν πιστεύω ότι θα κλείσω την καριέρα μου ως πολιτικός. Θα μπορούσα να διδάξω, θα μπορούσα να ασχοληθώ με πράγματα που με απασχολούν πολύ, όπως το Περιβάλλον και η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχουμε να κερδίσουμε εκλογές στις 25 Ιουνίου και να έχουμε μια καλή 4ετία. Στην πολιτική πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος για κάθε αποτέλεσμα. Όταν μάζεψα τα πράγματα μου από το Μαξίμου για να παραδώσω στον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, έπρεπε να είμαι έτοιμος ότι δεν θα ξαναγυρίσω. Δεν το πιστεύω, αλλά…», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Το βράδυ της 21ης Μαΐου δεν κοιμήθηκα

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε «Κοιμάμαι καλά, κοιμάμαι 6-7 ώρες κάθε βράδυ. Το βράδυ της 21ης Μαΐου δεν κοιμήθηκα γιατί ήταν η νίκη, αλλά και η αίσθηση της ευθύνης. Όλοι όσοι σε ψηφίζουν σου δίνουν ένα ατομικό πληρεξούσιο για να φτιάξεις την ζωή τους και αυτό δεν μπορεί να μην σε βαραίνει».

Συμπλήρωσε ότι «Υπάρχει ένας κίνδυνος, να πούμε κερδίσαμε και δεύτερη 4ετία και άμε να το πάμε λίγο πιο «αραχτά». Τι αραχτά; Γκάζι θα πατήσουμε την δεύτερη 4ετία, αυτό μας ζητούν οι πολίτες».

Για την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, την Εκκλησία και τις εκλογές

Ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του στο Άγιο Όρος και για τις αναφορές περί εμπλοκής ρασοφόρων και μονών στις εκλογές με στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων και υποψηφίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Έχω πάει πολλές φορές στο Άγιο Όρος. Είχα πει στον γιό μου θα τον πάω. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις από το 1986 όταν πήγα με τον πατέρα μου στο Άγιο Όρος. Από την άλλη, η Εκκλησία δεν ασχολείται με τις εκλογές και δεν πρέπει να ασχολείται. Δεν πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή (ενν. σε όσα ακούγονται). Τα μηνύματα της μη εμπλοκής της Εκκλησίας στις εκλογές έχουν σταλεί από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους, από τον Αρχιεπίσκοπο και από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που είναι ο πνευματικός επιστάτης του Αγίου Όρους».

Σε ότι αφορά την σχέση του με την Εκκλησία και την θρησκεία, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την αποκάλεσε «βαθιά προσωπική».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το δυστύχημα στα Τέμπη, για το οποίο είπε «Ήταν εάν σοκ, μια βαθιά τραυματική εμπειρία για μένα και όλη την Ελλάδα. Προφανώς ξέραμε στον ΟΣΕ ότι υπήρχαν προβλήματα και γίνονταν καθυστερήσεις. Η σύμβαση δεν είχε ολοκληρωθεί, αν είχε ολοκληρωθεί είχαμε μεγάλε πιθανότητες να μην είχε συμβεί ότι συνέβη. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους φταίνε και έχει κινηθεί για να αποδοθούν οι προσωπικές ποινικές ευθύνες σε όσος φταίνε. Οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ και να πούμε “τελειώσαμε”. Δική μου ευθύνη είναι να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Συναντώ συχνά γονείς που μου ζητούν δύο πράγματα: Δικαιοσύνη και να μην ξαναγίνει. Οι άνθρωποι έχασαν τα παιδιά τους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία, ότι και να πω δεν θα είναι βάλσαμο».

Προσέθεσε ότι «Δεν κρύφτηκα ούτε στα Τέμπη ούτε σε άλλες συμφορές όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, όπου δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες γιατί δούλεψε το 112 και είπα πρέπει να δούμε πως δουλεύει η Πυροσβεστική και πέρσι είχαμε μια καλύτερη χρονιά. Αυτό πρέπει να γίνεται στην πολιτική».

Για το #MeToo, o Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «δεν είναι “αμερικανιά” ή μόδα. Είναι μεγάλη κατάκτηση για την ισότητα και για τα δικαιώματα των γυναικών να βγαίνεις και να καταγγείλεις χωρίς να φοβάσαι. Σε αυτούς που μιλούν για ενδεχόμενες υπερβολές, ας δούμε την μεγάλη εικόνα: προφανώς συνέβαιναν και στο παρελθόν αυτά, αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι γυναίκες. Μας βάζει και στην διαδικασία να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, όπως κάνουμε και για το bullying».

«Είμαι πολύ υπερήφανος που για πρώτη φορά η χώρα έχει συνολική στρατηγική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι είχε ως στενούς συνεργάτες στο Μαξίμου και στο Υπουργικό Συμβούλιο ομοφυλόφιλους, που τους επέλεξε με βάση την αξία και όχι τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ενώ ερωτηθείς για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών ή την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είπε ότι «έχουμε μια στρατηγική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Κάθε πράγμα στον καιρό του, οι κοινωνίες ωριμάζουν… Στο θέμα των παιδιών, τα θέματα έχουν λυθεί. Για την νέα γενιά τα ζητήματα αυτά τα έχει λύσει η ίδια η ζωή».

Για την Μύκονο και τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

«Μας έχει προβληματίσει εδώ και καιρό το ζήτημα. Στην πολιτική υπάρχουν σταγόνες που ξεχειλίζουν το ποτήρι. Κάποιοι νομίζουν μπορούν να κάνουν ότι θέλουν και να περιφρονούν με τρόπο ξεδιάντροπο τον νομό που ισχύει για ολκούς τους άλλους. Μας απασχολεί η αυθαίρετη δόμηση. Ξεκινάς από τα μεγάλα ψάρια και στέλνεις ένα μήνυμα σε όλους ότι ο νόμος ισχύει για όλους και ότι έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν το καταπατάς με τέτοιον τρόπο. Δεν μπορεί να τσιμεντώνεις όλη την παραλία και να θεωρείς ότι δεν τρέχει τίποτα. Στην πολιτική έχουν αξία και οι συμβολισμοί. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γκρεμίζαμε αυθαίρετα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις σημερινές κατεδαφίσεις σε διάσημο μπαρ της Μυκόνου.

«Έχω προλάβει να κάνω δύο μπάνια στο πλαίσιο των περιοδειών μου. Προσπαθώ να γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά, τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδομάδα ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Πρωτίστως για να διατηρώ την ψυχική μου ηρεμία, το προτείνω και στα νέα παιδιά, να αφήσουν το κινητό και να αθληθούν. Δεν έχω ποτέ ανοικτή τηλεόραση στο γραφείο», επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΝΔ στο τέλος της συζήτησης του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Παρακολουθήστε το βίντεο με όλη την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεργία - ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,2% τον Απρίλιο

Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο αγνοούμενων

Ηλιούπολη: Ένοπλη ληστεία ανήλικου