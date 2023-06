Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: η ατζέντα της Πέμπτης (βίντεο)

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής την Πέμπτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς θεραπεύεται το κότσι; Ο χειρουργός ορθοπεδικός Αντώνης Παρτσινέβελος αναφέρει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας συντηρητικής θεραπείας καθώς και πότε κρίνεται αναγκαίο το χειρουργείο. Στη συνέχεια, η Ελίνα Καντζά μοιράζεται τη δική της εμπειρία από το χειρουργείο που έκανε στο κότσι στα πόδια της. Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελίνας Καντζά που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:





Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγει κάποιος που έχει συμπτώματα σπαστικής κολίτιδας; Ο Κωνσταντίνος Ξένος μας λέει ποια είναι η σωστή διατροφή για τη σπαστική κολίτιδα.

Υπάρχει θεραπεία για τις πανάδες; Ο δερματολόγος Νικόλαος Πουλαντζάς καταρρίπτει τους μύθους αναφορικά με τις πανάδες του δέρματος και δίνει χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψή τους.

Πότε οι ορμόνες κάνουν «πάρτι»; Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Αρετή Βεργούλη μας εξηγεί γιατί «τρελαίνονται» οι ορμόνες μιας εγκύου, καθώς και για το αν είναι φυσιολογικές οι ψυχολογικές αλλαγές που βιώνει μια έγκυος.

