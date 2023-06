Πανελλήνιες: το επικό TikTok του Μητσοτάκη και οι ευχές στους υποψήφιους (βίντεο)

Life

Γιατί ο Πρόεδρς της Νέας Δημοκρατίας δεν εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά και ποιος του είπε "Σταμάτα, τι πας να κάνεις;". Οι ευχές άλλων πολιτικών αρχηγών.

Νέο «χτύπημα» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο TikTok.

Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέβασε βίντεο για την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων και όπως λέει στο βίντεο δε θα ευχηθεί στους υποψήφιους καλή επιτυχία αφού οι συνεργάτες του τού λένε: «Σταμάτα, τι πας να κάνεις;».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο πρόεδρος της ΝΔ στο TikTok:

Σε μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα προς τους νέους και τις νέες, για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, αναφέρεται «Είμαστε μαζί σας σε αυτή σας την προσπάθεια και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να θυμάστε στη ζωή υπάρχουν πολλές στιγμές που δοκιμάζονται οι αντοχές μας, το βασικό είναι να κοιτάμε τις δυσκολίες στα μάτια και να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ξέρουμε πως αυτή η μάχη θα ήταν πιο εύκολη για όλους τους υποψήφιους αν υπήρχε η δυνατότητα κατοχύρωσης της βαθμολογίας σε μαθήματα και επανάληψης της εξέτασης σε άλλα, τα επόμενα έτη. Έτσι όλοι και όλες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν από καλύτερες θέσεις τους στόχους τους και θα αφαιρούνταν ορισμένα εμπόδια στην προσπάθειά τους. Αυτό ακριβώς προτείνει το ΚΚΕ. Καλή επιτυχία, λοιπόν, καλή δύναμη και μην ξεχνάτε: Τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη».





