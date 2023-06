Κοινωνία

Χαϊδάρι: Σύλληψη για τη δολοφονία ταξιτζή

Χειροπέδες σε έναν νεαρό πέρασαν οι αστυνομικοί. Πώς έγινε η δολοφονία.

Ένας σεσημασμένος 29χρονος συνελήφθη με ένταλμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με την κατηγορία της ένοπλης ληστείας 51χρονου οδηγού ταξί, τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Μαΐου, στο Χαϊδάρι. Ο άτυχος οδηγός, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε νεκρός έξω από τα ταξί του, λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης επιβιβάστηκε στο ταξί και στη συνέχεια, με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τον 51χρονο και τον λήστεψε, ενώ φεύγοντας πήρε μαζί του τα κλειδιά του οχήματος.

Ο συλληφθείς, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατηγορείται και για ακόμα μια ληστεία οδηγού ταξί, με τον ίδιο τρόπο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

