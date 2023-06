Κοινωνία

Φωτιά στην Ελευσίνα

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο σημείο.



Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Ελευσίνας.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πειροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Ελευσίνας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2023

