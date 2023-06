Πολιτική

ΗΠΑ: “ανοίγει” ο δρόμος για τα “ελληνικά” F-35

Το "πράσινο φως" έδωσε ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις.

Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, έδωσε το πράσινο φως για την πώληση των πιο προηγμένων αμερικανικών μαχητικών, F-35 στη χώρα μας.

Πλέον, με τη συναίνεση του κ. Ρις, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει και τις τέσσερες υπογραφές που χρειάζεται, γεγονός που σημαίνει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μπορεί να στείλει την επιστολή που χρειάζεται για την επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου.

Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση αμυντικών συμβάσεων, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσεγγίζει σε πρώτη φάση ανεπίσημα το Κογκρέσο προκειμένου να παρουσιάσει τη προτεινόμενη πώληση και να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των Αμερικανών νομοθετών. Εάν και δεν δεσμεύεται από τη διαδικασία, η κυβέρνηση είθισται να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τη γνώμη του Κογκρέσου και έτσι να μην έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση για την έγκριση των αμυντικών συμβάσεων. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο είναι που έχει βαλτώσει η αναβάθμιση των F-16, την οποία προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Από την πλευρά του Κογκρέσου, καθοριστικό ρόλο παίζουν στην ουσία οι τέσσερις νομοθέτες που διοικούν την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τους:

Μάικ Μακόλ, Ρεπουμπλικάνος, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Γκρέγκορι Μικς, Δημοκρατικός, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Μπομπ Μενέντεζ, Δημοκρατικός, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας

Τζιμ Ρις, Ρεπουμπλικάνος, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας