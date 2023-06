Υγεία - Περιβάλλον

Ισραήλ: Πέθανε μετά από 22 χρόνια σε κώμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί το 2001, μαζί με το 3χρονο τότε παιδί της. Επί 22 χρόνια παρέμενε σε κωματώδη κατάσταση.

Ισραηλινή η οποία είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε επίθεση στην Ιερουσαλήμ το 2001 κηδεύτηκε χθες Πέμπτη, αφού παρέμεινε 22 χρόνια σε κώμα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Η Χάνα Νάχενμπεργκ ήταν 31 ετών όταν τραυματίστηκε σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι την 9η Αυγούστου 2001 με απολογισμό 15 νεκρούς –ανάμεσά τους 8 παιδιά– και πάνω από 120 τραυματίες στην πιτσαρία Sbarro της Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση συγκαταλέγεται στις πιο πολύνεκρες που είχαν γίνει στη δεύτερη Ιντιφάντα, την παλαιστινιακή εξέγερση τα χρόνια του 2000. Την ευθύνη για αυτή είχε αναλάβει η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Η Χάνα Νάχενμπεργκ παρέμενε έκτοτε σε κώμα και θα έκλεινε τα 53 της χρόνια τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον πατέρα της, που μίλησε σε ισραηλινό ενημέρωσης. Πέθανε προχθές Τετάρτη σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ, έπειτα από νοσηλεία σχεδόν ενός μήνα.

«Η κόρη μας πέθανε έπειτα από 22 χρόνια ηρωισμού», είπε.

Δεκάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν στην κηδεία της χθες Πέμπτη, όπως κατέγραψαν οι κάμερες του ισραηλινού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου Kan 11.

Συγκινημένη, η αδελφή της αναφέρθηκε στην κόρη της εκλιπούσας, που βρισκόταν δίπλα της την ημέρα της επίθεσης.

Το παιδί, ηλικίας 3 ετών τότε, σώθηκε ως εκ θαύματος.

Ερωτηθείς από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet –την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ–, ο πατέρας του θύματος διευκρίνισε πως η κόρη του, που δεν βγήκε ποτέ από το κώμα, νοσηλεύθηκε για τρεις εβδομάδες σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ.

Το 2017, η Ιορδανία αρνήθηκε να προχωρήσει στην έκδοση Ιορδανής που φέρεται να ενεχόταν στην ενέργεια κι έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των «πλέον καταζητούμενων τρομοκρατών» του FBI.

Δυο Αμερικανοί υπήκοοι ήταν ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού την Παρασκευή

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Αίγυπτος: τραγωδία από πτώση διαφημιστικής πινακίδας