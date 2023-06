Κοινωνία

Ελληνικό: Μαχαίρωσαν ανήλικο για να τον ληστέψουν

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Πώς προσέγγισαν τον ανήλικο οι ληστές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την σύλληψη δύο δραστών, οι οποίοι χθες το βράδυ τραυμάτισαν με μαχαίρι ανήλικο, για να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη στις 10:10 εχτές το βράδυ στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Ριζούντος στο Ελληνικό.

Δυο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους προσέγγισαν 17χρονο και με την απειλή μαχαιριού προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνό του και τα χρήματα που είχε πάνω του.Όταν αυτός αντιστάθηκε τότε οι δράστες τον τραυμάτισαν στη κοιλιακή χώρα.

Ο ανήλικος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

