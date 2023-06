Life

“Οι προδότες”: Το 1ο επεισόδιο και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (βίντεο)

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο παρουσιαστής, μετά την ειδική προβολή του πρώτου επεισοδίου, μιλά για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις





























«Οι Προδότες» από την Τετάρτη 7 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

22 «Πιστοί» παίκτες θα προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να κερδίσουν μέχρι και 100.000 ευρώ. Ανάμεσά τους, όμως, θα κρύβονται «Προδότες». Μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα έρχονται στο πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, όπου κανείς δεν είναι αθώος!

Την Πέμπτη 1η Ιουνίου, λίγες μέρες πριν η Έπαυλη των Προδοτών ανοίξει τις πύλες της, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου και προβολή μέρους του 1ου επεισοδίου, στη Gold Class των Village Cinemas @The Mall Athens. Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Media, στελέχη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, καθώς και στελέχη της Silverline Media Productions, της εταιρείας παραγωγής των «Προδοτών».

Ο Γιώργος Λεβέντης – Managing Director – ANT1 TV, MAK TV & Antenna Studios, δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου: «Ο ΑΝΤ1, για μία ακόμα φορά, πρωτοπορεί και φέρνει στην Ελλάδα μία διεθνή επιτυχία, η οποία προβάλλεται, ήδη, στα μεγαλύτερα κανάλια και πλατφόρμες του κόσμου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε στο πρόγραμμά μας τους “Προδότες”, ένα μοναδικό και συναρπαστικό παιχνίδι μυστηρίου και στρατηγικής. Είμαστε, επίσης, χαρούμενοι που έχουμε έναν εξαιρετικό παρουσιαστή και που συστήνουμε για ακόμη μια φορά στους Έλληνες τηλεθεατές μία παραγωγή υψηλής ποιότητας με εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές παγκοσμίως».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ενθουσιασμένος που έχω τον ρόλο του οικοδεσπότη των “Προδοτών». Από την πρώτη στιγμή που είδα το concept, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα διαφορετικό παιχνίδι. Ο ενθουσιασμός μου πέρασε πολλά στάδια και άνθισε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των “Προδοτών”, μπορώ να πω με σιγουριά ότι είμαι περήφανος που συμμετείχα σε αυτό το project».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΡΟΔΟΤΕΣ»

22 άγνωστοι μεταξύ τους έρχονται για να παίξουν και να κερδίσουν. Οι ρόλοι θα μοιραστούν από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι θα είναι Πιστοί και κάποιοι Προδότες. Κανείς, όμως, δεν θα γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των γύρω του.

Πόσο καλά μπορούν Πιστοί και Προδότες να πουν το τέλειο ψέμα και να υπερασπιστούν την αλήθεια τους; Θα καταφέρουν οι Προδότες να βγάλουν από τη μέση τους Πιστούς, και οι Πιστοί, αντίστοιχα, να τους αναγνωρίσουν πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα και έτσι να παραμείνουν ζωντανοί;

«Οι Προδότες», το διεθνές format που ξεχωρίζει για τα μυστικά και τις συνωμοσίες του, έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές παγκοσμίως και πρόσφατα κέρδισε δύο βραβεία BAFTA, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό παιχνίδι στρατηγικής που δοκιμάζει κάθε λεπτό τις σχέσεις των παικτών και την ψυχολογία τους.

Από το πρώτο, κιόλας, επεισόδιο, κάποιοι από τους παίκτες ορίζονται μυστικά ως Προδότες, χωρίς η υπόλοιπη ομάδα να γνωρίζει την ταυτότητά τους.

Κάθε μέρα, όλοι μαζί, δουλεύουν σαν ομάδα για να συγκεντρώσουν μέχρι και 100.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας ιδιαίτερες αποστολές.

Κάθε βράδυ, ενώ οι Πιστοί κοιμούνται, οι Προδότες συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον Πιστό θα δολοφονήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, εξοντώνουν έναν έναν τους Πιστούς, με στόχο να υπερισχύσουν εκείνοι στο τέλος. Και οι Πιστοί, όμως, δεν είναι ανυπεράσπιστοι. Έχουν και αυτοί ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάθεσή τους: την ψηφοφορία της Στρογγυλής Τραπέζης. Εκεί, οι Πιστοί προσπαθούν να εντοπίσουν τους Προδότες, με τις υποψίες και τις κατηγορίες όλων να εκφράζονται ενώπιον όλων. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όλοι ψηφίζουν εκείνον ή εκείνη που θεωρούν ότι είναι Προδότης.

Εκτός φυσικά από τους ίδιους τους Προδότες που ψηφίζουν ανάλογα με τη στρατηγική τους, χωρίς να αποκλείονται τα συντροφικά μαχαιρώματα…

Όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, διώχνεται από την Έπαυλη, αφού, όμως, πρώτα αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Ήταν όντως Προδότης;

Ή μήπως τελικά έδιωξαν κάποιον Πιστό;

Όσο οι μέρες περνούν οι παίκτες θα μειώνονται και το χρηματικό έπαθλο θα αυξάνεται, μέχρι να φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Εκεί, όσοι Πιστοί έχουν απομείνει, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διώξουν τους υπόλοιπους Προδότες. Αν τα καταφέρουν, τότε όσοι Πιστοί έχουν απομείνει, θα ανακηρυχθούν νικητές και θα μοιραστούν το έπαθλο. Αν, όμως, ανάμεσά τους βρίσκεται κάποιος Προδότης, τότε το έπαθλο θα είναι δικό του!

Ποιοι θα επικρατήσουν σε αυτό το παιχνίδι στρατηγικής και εξαπάτησης;

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 & κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε για τους «ΠΡΟΔΟΤΕΣ» στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





