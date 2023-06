Κοινωνία

Χίος: σύγκρουση πλοίων στα ανοιχτά

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, σχετικά με τη σύγκρουση.

Παραλίγο τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, όταν δύο φορτηγά πλοία συγκρουστηκαν.

Συνολικά 32 άτομα πλήρωμα, όλοι αλλοδαποί, επιβαίνουν στα δύο φορτηγά πλοία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι βόρεια - βορειοδυτικά της Χίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ούτε εισροή υδάτων.

Το ένα πλοίο ονομάζεται ΑΝΤ σημαίας Βανουάτου και σε αυτό επιβαίνουν 13 άτομα πλήρωμα. Είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για την Ουκρανία. Το άλλο πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης ονομάζεται Potentia και επιβαίνουν σε αυτό 19 άτομα αλλοδαπό πλήρωμα και είχε αναχωρήσει από τη Σμύρνη με προορισμό τη Γαλλία. Και τα δύο πλοία είναι κενό φορτίου.

Έως αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί κάποιο αίτημα εγκατάλειψης από τα πληρώματα των δύο πλοίων ενώ στο σημείο σπεύδει μεγάλη επιχειρησιακή δύναμη του λιμενικού σώματος.

