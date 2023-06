Κοινωνία

Ραφήνα: Ναρκωτικά, κλεμμένες ταυτότητες και ποδήλατα βρέθηκαν σε διαμέρισμα (εικόνες)

Τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα και η δράση του στην Αθήνα.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες χθες (1-6-2023) στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας-Πικερμίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 39χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, σχετικά με τη δράση του κατηγορούμενου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς και ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει αποθήκη εντός της οποίας τοποθετεί κλαπέντα ποδήλατα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφάλειας Παλλήνης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κινείται με το αυτοκίνητό του πλησίον της οικίας του στην Αθήνα, εντός του οποίου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη αυτοσχέδια συσκευασία, περιέχουσα μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε κατάστημα που διατηρεί ο κατηγορούμενος, στην οικία και την αποθήκη του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

128 ναρκωτικά δισκία

15,06 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

4,5 γραμμ. κοκαΐνης

0,5 γραμ μ. ηρωίνης

ζυγαριά ακριβείας

σιδερογροθιά

2 πτυσσόμενα μαχαίρια

γεμιστήρας πιστολιού , ο οποίος περιείχε οχτώ (8) φυσίγγια

2 φυσίγγια

7 ελληνικές ταυτότητες, για τις οποίες έχουν δηλωθεί απώλειες

π λήθος εγγράφων αλλοδαπών αρχών (διπλώματα, διαβατήρια)

15 ποδήλατα

πλήθος ρολογιών και χρυσαφικών

πλήθος κινητών τηλεφώνων, laptop και tablet

το χρηματικό ποσό των -1.1 00- ευρώ

Επιπλέον κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

