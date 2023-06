Παράξενα

Χανιά: Επική γκάφα με πεζοδρόμιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εικόνα μπορεί να είναι «αστεία» αλλά είναι και λίαν επικίνδυνη για οδηγούς και διερχόμενους.

Πριν από μερικές ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλασης από τον δήμο Χανίων που βρισκόταν σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στην οδό Σκαλίδη στο κέντρο της πόλης. Βασικός στόχος του έργου; Πιο μεγάλα, πιο άνετα πεζοδρόμια.

Ωστόσο πάνω στον ενθουσιασμό τους σε ένα σημείο, στην αρχή της οδού Κορωναίου έδειξαν λίγο μεγαλύτερο ζήλο από όσο χρειάζεται.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες το κομμάτι που βρίσκεται στην αρχή του πεζοδρόμιου, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στα έργα ανάπλασης, ξαφνικά «ξεπετάγεται» πιο έξω από το υπόλοιπο προ υπάρχον πεζοδρόμιο (στο οποίο και δεν έγιναν έργα) φτάνοντας μέχρι περίπου τη μέση του δρόμου δημιουργώντας μια αρκετά αλλόκοτη εικόνα.

Βέβαια και πρακτικά ανακύπτουν πολλά προβλήματα καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί ξαφνικά σε ένα στενό δρομάκι, για να μη χτυπήσουν το κράσπεδο θα πρέπει να πάνε αρκετά πιο αριστερά το όχημα τους με κίνδυνο να τρακάρουν τα παρκαρισμένα οχήματα.

Άλλη εναλλακτική; Να καβαλικέψουν το πεζοδρόμιο και τη ράμπα αναπήρων για να βγουν στην Σκαλίδη. Η κατάσταση γενικά είναι «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα»…

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες το Σάββατο

Άλιμος: Φωτιά από εμπρησμό σε κατάστημα με έπιπλα (βίντεο)

Σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ινδία: Εκατοντάδες οι νεκροί (εικόνες)