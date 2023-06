Παράξενα

Βόλος: Τραυμάτισε τον γείτονά του με τσεκούρι για … έναν κορμό δέντρου

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι το θύμα έπεσε μόνο του πάνω στο τσεκούρι την ώρα του καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Μετά από 5 χρόνια δόθηκε τέλος στη διαμάχη δύο γειτόνων στις Αλυκές, Βόλου. Ο ένας από τους δύο επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε στην κοιλιά τον γείτονά του, όταν μάλωσαν για … έναν κορμό ξύλου.

Τον Φεβρουάριο του 2018 εργολαβικά συνεργεία του Δήμου κλαδεύουν τα δέντρα στις Αλυκές και ο κόσμος συγκεντρώνεται για να πάρει τα ξύλα. Οι δύο γείτονες «αρπάζονται» και αρχίζουν να μαλώνουν για το ποιος από τους δύο θα πάρει έναν μεγάλο κορμό. Τότε, ο 65χρονος θύτης τραυμάτισε με το τσεκούρι στη κοιλιά το 65χρονο θύμα, που νοσηλεύτηκε 3 ημέρες στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Η υπόθεση δικάστηκε χθες κατ’ έφεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κατηγορούμενος , που υποστήριξε πως ο γείτονάς του έπεσε μόνος του επάνω στο τσεκούρι την ώρα του καυγά κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία και καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή 180 ευρώ.

Μάρτυρας στην υπόθεση ήταν και υπάλληλος του συνεργείου που κατέθεσε ότι το θύμα και ο κατηγορούμενος μάλωναν για έναν κορμό, και ο 63χρονος επιτέθηκε κατά του 65χρονου γείτονά του και τον χτύπησε στο κάτω μέρος της κοιλιάς με τσεκούρι.

Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος, είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή.

Πηγή: gegonota.news

