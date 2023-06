Πολιτική

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων είναι αυτή του Ηλία Κασιδιάρη. Τον τελευταιο λόγο έχει ο Άρειος Πάγος που ξεκίνησε τον έλεγχο.

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν συνολικά συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου, 44 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Η ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Ειδικότερα, με την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στις επικείμενες εθνικές εκλογές να έχει πλέον λήξει, συμμετοχή έχουν δηλώσει 35 κόμματα, 5 συνασπισμοί κομμάτων, 1 συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων και 3 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Μεταξύ των 44, είναι και ο συνδυασμός «Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία» στον οποίο συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ηλία Κασιδιάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών.

Ακόμη, υπάρχουν και νεοεμφανιζόμενα κόμματα, όπως και νεοεμφανιζόμενοι ανεξάρτητοι, ενώ κόμματα που «κόπηκαν» από τον 'Αρειο Πάγο και δεν συμμετείχαν στις περασμένες βουλευτικές εκλογές, τώρα κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής υπό άλλη ή παρεμφερή ονομασία.

Επίσης, δεν κατέθεσε αίτηση συμμετοχής το κόμμα ΕΑΝ του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελλόπουλου.

Αναλυτικότερα, τα 44 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή κατά τη σειρά κατάθεσης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είναι:

Κόμματα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΟΚΔΕ ΚΚΕ (μ-λ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΑ 25 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Μ-Λ ΚΚΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ) ΟΑΚΚΕ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥ - ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ -ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΡΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ

Συνασπισμοί κομμάτων

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Συνδυασμοί ανεξάρτητων συνεργαζόμενων υποψηφίων

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ

Ο αριθμός των 44 κομμάτων που δήλωσαν συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές, είναι μικρότερος κατά 6 από τις υποψηφιότητες που είχαν δηλωθεί στις προηγούμενες εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Στον πρώτο γύρο των περασμένων εκλογών είχαν καταθέσει αιτήσεις συμμετοχής 50 κόμματα και από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου «κόπηκαν» 14 κόμματα και τελικά κατήλθαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, 36 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, όπως και ένας μεμονωμένος υποψήφιος. Επίσης, ο αριθμός των κομμάτων που δήλωσαν συμμετοχή, τόσο στις περασμένες εκλογές της 21ης Μαΐου, όσο και στις επερχόμενες της 25ης Ιουνίου, είναι αισθητά μεγαλύτερος από αυτόν των εκλογών των περασμένων ετών.

Τέλος, η ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023, ενώ μεθαύριο Δευτέρα, τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων και οι συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, θα πρέπει να υποβάλουν τους συνδυασμούς τους στην ηλεκτρονική πύλη του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Άλιμος: Βίντεο με τον εμπρησμό σε έκθεση επίπλων (ντοκουμέντο)

Χανιά: Επική γκάφα με πεζοδρόμιο (εικόνες)