Εκλογές - Κουτσούμπας: ο λαός δεν θέλει αντιπολίτευση “μούφα”

Περιοδεία στην Φθιώτιδα, που αποτελεί την εκλογική περιφέρεια του, πραγματοποιεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, που μεταξύ άλλων επισκέφθηκε την Λάρυμνα.

Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται αντιπολίτευση «μούφα», υπογράμμισε από την Λάρυμνα ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή του δήμου των Λοκρών στη Φθιώτιδα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής, που στο σύνολό τους είναι εργαζόμενοι στην ΛΑΡΚΟ, μία βιομηχανία που είναι εμβληματική για την περιοχή, και στους οποίους υπέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ΚΚΕ στη κάλπη για την ενίσχυση των λαϊκών συμφερόντων

Στη συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ΛΑΡΚΟ και την σημασία που δίνει το ΚΚΕ για την συνέχιση της λειτουργίας της. Υπογράμμισε ιδιαίτερα τους αγώνες των εργαζομένων προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή, «κόντρα στα σχέδια απαξίωσης και πώλησης της» όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ενώ υπογράμμισε παράλληλα πως «οι καμινάδες της ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να είναι σβηστές».

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «απέναντι σε μια από χέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει στις 25 του Ιούνη, στις κάλπες, ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται μια αντιπολίτευση 'μούφα' όπως αυτή που κάνουν τα άλλα κόμματα, στηρίζοντας τις βασικές επιλογές της αντιλαϊκής κυβέρνησης, αλλά χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχίζει την περιοδεία του στο Μαρτίνο και την Μαλεσίνα, καθώς ο ίδιος είναι υποψήφιος βουλευτής και στο νομό της Φθιώτιδας.

