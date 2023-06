Παράξενα

Τον καταδίωκε η Ασφάλεια και εκείνος καλούσε την Αστυνομία για... βοήθεια!

Ένα απίστευτο περιστατικό ανάμεσα σε έναν πολίτη και στην Αστυνομία αποδείχτηκε πως ήταν μια… παρεξήγηση!

Αθώος για την κατηγορία της «απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης» κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 52χρονος που κατηγορείτο ότι επιχείρησε να χτυπήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο και μόλις ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν, κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο την... Αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια.

Το απίστευτο περιστατικό που, όπως αποδείχθηκε ήταν μια μεγάλη... παρεξήγηση, σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 2 Οκτωβρίου του 2020 στην περιοχή της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, όταν ο 52χρονος οδηγός, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, είδε το συμβατικό όχημα του Τμήματος Ασφαλείας να είναι σταματημένο έξω από επιχείρηση που διατηρεί φιλικό του πρόσωπο. Τότε, πιστεύοντας ότι οι δύο αστυνομικοί με πολιτικά ήταν κλέφτες, σταμάτησε δίπλα τους το αυτοκίνητό του, ωστόσο, όταν τον πλησίασαν για να του γνωστοποιήσουν την ιδιότητά τους και να τον ελέγξουν εκείνος τράπηκε σε φυγή.

«Εμείς νομίζαμε ότι είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ότι ήρθε επειδή χτυπούσε ο συναγερμός, για να μας δώσει πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο για έλεγχο», κατέθεσε ο μάρτυρας, αστυνομικός της Ασφάλειας, προσθέτοντας ότι μόλις πλησίασαν τον κατηγορούμενο προσπάθησε να τους χτυπήσει με το όχημα και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Νόμιζε ότι πάμε να κλέψουμε την επιχείρηση του φίλου του. Υπήρχε led φάρος στο όχημα, φώναξα "αστυνομία" και πήγα να του δείξω ταυτότητα. Ξεκινήσαμε να τον καταδιώκουμε και δώσαμε σήμα στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, όμως χάθηκε στα στενά», ανέφερε ο αστυνομικός.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι λίγη ώρα αργότερα ο κατηγορούμενος επέστρεψε στην εταιρεία και μόλις βγήκαν στον δρόμο για να τον σταματήσουν εκείνος κινήθηκε απειλητικά κατά πάνω τους με το όχημα και επιχείρησε να τους πατήσει.

Ο 52χρονος τελικά ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, μετά από σήμα αστυνομικών, και τότε του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σιγουρεύτηκαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Μας ανέφερε ότι πίστευε πως ήμασταν κλέφτες και πήγαμε να κλέψουμε την εταιρεία του φίλου του. Μας έδειχνε τις κλήσεις που έκανε στο αστυνομικό τμήμα από το κινητό του την ώρα της καταδίωξης για να ζητήσει βοήθεια», ανέφερε ο αστυνομικός, τονίζοντας χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο ότι ο 52χρονος «προσπάθησε να δικαιολογηθεί, όμως το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα γυρνούσα στο σπίτι μου και στα παιδιά μου αν δεν προλάβαινα να πηδήξω για να μη με χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Τους αστυνομικούς συνήθως τους εξυβρίζουν αλλά δεν συνηθίζεται να τους πατάνε», είπε.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος έκατσε στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με την πιο σοβαρή κατηγορία αυτή της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, τελικά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή, για εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Είμαι χαζός να με κυνηγάει η αστυνομία και να καλώ την... αστυνομία;»

Στην απολογία του, όπως αναφέρει το protothema.gr, ο 52χρονος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι δυνατόν να με βάλετε φυλακή για μια παρεξήγηση», ενώ ζήτησε ξανά συγνώμη από τους αστυνομικούς, επαναλαμβάνοντας πως πίστευε ότι οι δύο αστυνομικοί ήταν κλέφτες που ήθελαν να εισβάλουν στην επιχείρηση του φίλου του.

«Γυρνούσα στο χωριό τα μεσάνυχτα και πήγαινα πολύ σιγά. Τους είδα και σταμάτησα, φορούσαν σκούφο, οι πινακίδες ήταν συμβατικές και δεν είδα φάρο, θεώρησα ότι ήταν κλέφτες. Νόμιζα ότι ο αστυνομικός πήγε να ανοίξει την πόρτα από το αμάξι μου για αυτό έφυγα, λέω κλέφτες είναι. Ήθελα μόνο να αποτρέψω την κλοπή. Πιστεύετε ότι είμαι τόσο χαζός, να με κυνηγάει η αστυνομία και να παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο; Θα καταδικαστώ επειδή πήγα να αποτρέψω μια κλεψιά; Ήταν δύο τύποι αξύριστοι, φορούσαν σκούφους και μπουφάν, ποιος κάθετε εκεί τέτοια ώρα;», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

«Ούτε κατά διάνοια δεν κινδύνεψε η ζωή τους. Τι είμαι να παίρνω φορά με το αμάξι και να πατάω ανθρώπους στον δρόμο; Δεν ήξερα ότι ήταν αστυνομικοί, έκανα ελιγμούς για να φοβηθούν γιατί νόμιζα ότι είναι κλέφτες και για αυτό πήρα την αστυνομία», σημείωσε ο 52χρονος.

