Σουδάν: Παραστρατιωτικοί μαχητές κατέλαβαν το εθνικό μουσείο

Στο εθνικό μουσείο στο Χαρτούμ, φυλάσσονται σημαντικά τεχνουργήματα, μεταξύ αυτών και αρχαίες μούμιες, υ χρονολογούνται από το 2.500 π.Χ.

Σουδανοί παραστρατιωτικοί μαχητές κατέλαβαν το εθνικό μουσείο στο Χαρτούμ, ανακοίνωσε σήμερα ο υποδιευθυντής του, δημιουργώντας φόβους για την ασφάλεια σημαντικών τεχνουργημάτων, ανάμεσα στα οποία αρχαίες μούμιες.

Μέλη των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, που πολεμούν εδώ και επτά εβδομαδες με τις ένοπλες δυνάμεις για τον έλεγχο του Σουδάν, μπήκαν στο μουσείο χθες, Παρασκευή, δήλωσε ο υποδιευθυντής Ιχλάς Αμπντελατίφ και κάλεσε τους μαχητές να προστατεύσουν την κληρονομία του έθνους.

Τα μέλη του προσωπικού του μουσείου δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση μέσα σ' αυτό επειδή έχουν σταματήσει να εργάζονται εκεί από τις 15 Απριλίου που ξέσπασε ξαφνικά η σύγκρουση και οι αστυνομικοί που φρουρούσαν την εγκατάσταση αποχώρησαν, είπε ο Αμπντελατίφ.

Το μουσείο στεγάζεται σε ένα μεγάλο κτίριο στην όχθη του Νείλου στο κέντρο του Χαρτούμ, κοντά στην κεντρική τράπεζα της χώρας, σε μια περιοχή όπου σημειώνονται μερικές από τις σφοδρότερες μάχες.

Ανάμεσα στα χιλιάδες ανεκτίμητα εκθέματά του είναι μούμιες που χρονολογούνται από το 2.500 π.Χ. και είναι από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές από αρχαιολογικής πλευράς στον κόσμο.

Το μουσείο περιέχει επίσης αγάλματα, κεραμικά και αρχαίες τοιχογραφίες, καθώς και τεχνουργήματα που χρονολογούνται από τη λίθινη εποχή μέχρι και τις εποχές του χριστιανισμού και του ισλάμ, δήλωσε ο πρώην διευθυντής Χατίμ Αλνούρ.

Η Ροξάν Τριού, μέλος γαλλικής αρχαιολογικής ομάδας που εργαζόταν στο Σουδάν, είπε πως η ίδια και συνάδελφοί της παρακολουθούν δορυφορικές φωτογραφίες του μουσείου και είχαν ήδη δει πιθανά σημάδια ότι είχε γίνει ζημιά εκεί πριν από την Παρασκευή, με ενδείξεις για φωτιά. «Δεν γνωρίζουμε την έκταση των ζημιών στο εσωτερικό», είπε.

Οι μάχες συνεχίσθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Σουδάν παρά τις επανειλημμένες εκεχειρίες, ανάμεσα στις οποίες μία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, την οποία είχαν προσυπογράψει και οι δύο πλευρές. Η τελευταία που είχε ανακοινωθεί, πρόκειται να εκπνεύσει απόψε.

