Εκλογές - Τουρκία: Ο Ερντογάν ορκίστηκε για τη νέα του θητεία

Για τρίτη δεκαετία στην ηγεσία της Τουρκίας ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη νέα νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ορκίσθηκε σήμερα για μια νέα πενταετή προεδρική θητεία, παρατείνοντας τη διακυβέρνησή του σε μια τρίτη δεκαετία.

«Εγώ, ως πρόεδρος, ορκίζομαι στην τιμή και την ακεραιότητά μου ενώπιον του μεγάλου τουρκικού έθνους και της ιστορίας να διαφυλάσσω την ύπαρξη και την ανεξαρτησία του κράτους ... να υπακούω στο σύνταγμα, στους νόμους, στη δημοκρατία, στις αρχές και τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ και στις αρχές της κοσμικής δημοκρατίας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια της τελετής της ορκωμοσίας που διεξήχθη στο κοινοβούλιο στην Άγκυρα και μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

Ηγέτης της Τουρκίας με την πιο μακρά θητεία, ο Ερντογάν κέρδισε το 52,2% των ψήφων στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στις 28 Μαΐου.

Πριν ορκισθεί, ο Ερντογάν έλαβε την προεδρική εντολή από τον προσωρινό πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Η νέα πενταετής θητεία επιτρέπει στον Ερντογάν να συνεχίσει τις όλο και πιο αυταρχικές πολιτικές του που έχουν πολώσει τη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έχουν ενισχύσει τη θέση της ως περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Μετά την ορκωμοσία του στο κοινοβούλιο, θα πραγματοποιηθεί τελετή στο προεδρικό μέγαρο στην οποία θα παραστούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από 78 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, και του αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Ερντογάν θα ανακοινώσει την κυβέρνησή του αργότερα σήμερα και αναμένεται να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην ανορθόδοξη προσέγγισή του στην οικονομική πολιτική.

Ο Ερντογάν είναι πιθανό να περιλάβει στο υπουργικό συμβούλιό του τον πρώην επικεφαλής της οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες είχε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα το Ρόιτερς, κάτι που θα έδειχνε μια δυνητική επιστροφή σε μεγαλύτερη οικονομική ορθοδοξία, που θα περιλάμβανε ενδεχομένως αυξήσεις επιτοκίων.

Ο Σιμσέκ έχαιρε του σεβασμού των επενδυτών, όταν είχε υπηρετήσει ως υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το 2009 ως το 2018. Ένας σημαντικός ρόλος γι' αυτόν τώρα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αποστασιοποίηση από χρόνια επιμονής στα χαμηλά επιτόκια παρά τον υψηλό πληθωρισμό και βαρύ κρατικού ελέγχου των αγορών.

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει πως, αν συνεχισθούν οι σημερινές πολιτικές, η οικονομία οδεύει προς αναταραχή, καθώς τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος έχουν εξανεμισθεί και ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί.

Ο 69χρονος Ερντογάν έγινε πρωθυπουργός το 2003, αφού το κόμμα του, το AKP, κέρδισε τις εκλογές στα τέλη του 2002, μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση που είχε αντιμετωπίσει η Τουρκία από τα χρόνια του 1970.

