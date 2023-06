Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Το “αντίο” στον Λιονέλ Μέσι

Επίσημος είναι ο αποχαιρετισμός του γαλλικού συλλόγου στον κορυφαίο παίκτη.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σάββατο η Παρί Σεν Ζερμέν επισημοποίησε την αποχώρηση στο τέλος της σεζόν του Λιονέλ Μέσι μετά από δύο χρόνια στο σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο 35χρονος Αργεντινός θα παίξει το βράδυ του Σαββάτου με την Κλερμόν (22:00) τον τελευταίο του αγώνα με την φανέλα των «Παριζιάνων», στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Ligue 1 κι ενώ το συμβόλαιό του τελειώνει στα τέλη Ιουνίου.

«Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον επτάκις κάτοχο της "Χρυσής Μπάλας", νικητή με την φανέλα του συλλόγου ενός Super Cup και δύο τίτλων πρωταθλήματος», με τον παγκόσμιο πρωταθλητή ν΄ απαντά: «Ευχαριστώ το σύλλογο, την πόλη του Παρισιού και τους κατοίκους της γι΄ αυτά τα δύο χρόνια. Τους εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον.»

Ο Μέσι έφτασε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2021 από την Μπαρτσελόνα μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της Παρί. Έπαιξε σε 74 αγώνες με τους «πρωτευουσιάνους», σκοράροντας 32 γκολ και μοιράζοντας 35 ασίστ. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Παρί προς τον απώτερο στόχο της, το Champions League.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι περήφανη που μπόρεσε να έχει στις τάξεις της τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου κι εύχεται στον "Λέο" με μεγάλη συγκίνηση, πολλές ακόμη επιτυχίες για το υπόλοιπο της καριέρας του», αναφέρει η Παρί.

«Η συνεισφορά του στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ligue 1 δεν μπορεί να υποτιμηθεί και ευχόμαστε στον Λέο και την οικογένειά του ό,τι καλύτερο για το μέλλον», δήλωσε ο πρόεδρος της Παρί ΣΖ, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί.

