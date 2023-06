Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ανοίγει η αυλαία των τελικών της Basket League

Το συνηθισμένο ζευγάρι των τελικών παίρνει θέση στην αφετηρία, με ξεκάθαρο φαβορί για τη φετινή σεζόν.

Ο επίλογος του πρωταθλήματος της Basket League ξεκινά να γράφεται από το βράδυ της Κυριακής με την έναρξη των τελικών, που φέρει το γνωστό και σύνηθες ζεύγος (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός) να διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή.

Ο Ολυμπιακός, που ξεκινά ως γηπεδούχος λόγω πλεονεκτήματος έδρας, έφτασε αήττητος ως τους τελικούς. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 22/22 στην κανονική περίοδο, το 2/2 στα προημιτελικά με τον Άρη και το 3/3 στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ.

Στο τρίτο παιχνίδι με τον «Δικέφαλο», μάλιστα, η πειραϊκή ομάδα έφτασε στις 50 συνεχείς νίκες στο πρωτάθλημα, σερί που ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 2021 στη Λάρισα (Λάρισα-Ολυμπιακός 70-101).

Αν διατηρήσει το αήττητο και στους τελικούς θα γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από το 1992-93) που δεν θα έχει κάνει ήττα σε ολόκληρη περίοδο.

Κάτι ανάλογο έχει γίνει ως τώρα πέντε φορές –με ή χωρίς πλέι οφ: από την ΑΕΚ το 1968 (22-0), τον Ολυμπιακό το 1976 (22-0) και τον Άρη το 1986 (26-0), το 1987 (21-0) και το 1988 (21-0).

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα είναι παρών στους τελικούς του πρωταθλήματος για 27η φορά σε σύνολο 30 σειρών. Οι «Πράσινοι» τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική περίοδο (16-6) και απέκλεισαν με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου στους «8» και με 3-2 το Περιστέρι στα ημιτελικά.

Από τις 26 προηγούμενες παρουσίες του στους τελικούς το «Τριφύλλι» έπαιξε 11 φορές με μειονέκτημα έδρας, καταφέρνοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα στις πέντε απ΄ αυτές.

