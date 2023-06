Πολιτική

Εκλογές: Ο Κουτσούμπας στην “Καλύβα του Στεφανή”

Ο ΓΓ του ΚΚΕ επανέφερε το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων-αποζημιώσεων.

Στις επετειακές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στη Σπερχειάδα στην «Καλύβα του Στεφανή», βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από την «Καλύβα του Στεφανή» πριν 81 χρόνια έγινε το ξεκίνημα του ένοπλου αγώνα από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ενάντια στους κατακτητές και εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση του 'Αρη Βελουχιώτη με τους πρώτους αντάρτες και στη συνέχεια ξεκίνησαν για το βουνό.

Σε δήλωσή του, ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ επανέφερε σε πρώτο πλάνο την διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων-αποζημιώσεων τονίζοντας ότι «σήμερα, εδώ από τη Σπερχειάδα, από την Καλύβα του Στεφανή όπου ξεκίνησε ο ένοπλος λαϊκός αγώνας του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ότι το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει, αλλά θα μπει περισσότερο μπροστά από εδώ και πέρα για την διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων, των αποζημιώσεων, τόσο για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, όσο και για τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη η πατρίδα μας, οι υποδομές της, τα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και τη λεηλασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, για να είναι δυνατός ο ίδιος ο λαός».

Προηγούμενα, ο Δ. Κουτσούμπας βρέθηκε στην Μακρακώμη, όπου συναντήθηκε με τους πολίτες και κομματικά στελέχη του ΚΚΕ στην κεντρική πλατεία. Έδειξε ενδιαφέρον να ενημερωθεί για θέματα που έχουν σχέση με τις υποδομές, την αγροτική παραγωγή και το δημογραφικό, καθώς σημειώνεται μεγάλη μείωση του πληθυσμού που κατοικεί στη Δ. Φθιώτιδα και ζήτησε την ενίσχυση του ΚΚΕ στην κάλπη για την διατήρηση της βουλευτικής έδρας στη Φθιώτιδα.

Ο Δ. Κουτσούμπας είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα και μαζί του ήταν οι επίσης υποψήφιοι Κώστας Μπασδέκης, Ανδριάνα Μπαφούτσου, Χρήστος Πάσουλας, και Δήμητρα Γεροκούδη.

