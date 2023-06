Παράξενα

Γρεβενά: Αρκούδα βγήκε σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Έκπληκτοι οι Λαρισαίοι από το θέαμα της αρκούδας στα βουνά των Γρεβενών.

Εκδρομείς από τη Λάρισα συνάντησαν μια αρκούδα στα Γρεβενά, στη θέα της οποίας έμειναν άναυδοι.

Ο σύλλογος από τον Τύρναβο, που είχε πάει σε εκδήλωση στην περιοχή, βρισκόταν στη θέση Αγία Παρασκευή, στο Πολυνέρι Γρεβενών, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το άγριο ζώο.

Η αρκούδα ήταν ήρεμη και δεν πλησίασε τους ανθρώπους. Αγνοώντας τους, συνέχισε τη βόλτα στο «βασίλειό» της, ενώ εκείνοι την τραβούσαν βίντεο κοντά στη στάση του λεωφορείου, όπου την είδαν.

