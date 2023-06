Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Αβραμόπουλος στον ΑΝΤ1: “παράθυρο ευκαιρίας” στις διμερείς σχέσεις

Τι δήλωσε για τα νέα πρόσωπα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στον ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πρώην επίτροπος ΕΕ και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτζα Μπιζόγλη.

Με αφορμή την “έξαρση στις μεταναστευτικές ροές από τον Έβρο, ο Δημητρης Αβραμόπουλος ανέφερε σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας: “Όσο υπάρχει κρίση στην περιοχή θα επιδεινώνεται η κατάσταση. Ο ρόλος της Τουρκίας, έρχεται να δέσει με την κρίση στην περιοχή.”

Όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών στην Τουρκία και τον νέο σχηματισμό κυβέρνησης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι “επιχειρεί ολική επαναφορά στο διεθνές σκηνικό με σκοπό να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο. Ο Φιντάν έχει μια εμπειρία από το παρελθόν, είναι έμπιστος σε αυτήν τη θέση όπως έμπιστος είναι και ο Ιμπραήμ Καλίν.”

Όπως σχολίασε, στην νεοσυσταθείσα κυβέρνηση μπήκαν πιο “έμπιστοι” άνθρωποι του Ερντογάν, ένα επιτελείο που αποτελείται από νομιμόφρονες στον ηγέτη Ερντογάν”.

Επίσης εκτιμά ότι η Άγκυρα θέλει να στραφεί προς την Δύση.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δήλωσε ότι ο Ερντογάν “ανοίγει ένα νέο παράθυρο φιλίας”.

“Ας μην χάσουμε την ευκαιρία, για ηρεμία στο ΑΙγαίο και σταθερότητα” τόνισε ακόμη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

