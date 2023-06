Αθλητικά

“Piraeus Street Long Jump”: Ο Μίλτος Τεντόγλου “πέταξε” και κέρδισε… καρδιές (εικόνες)

Ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση του ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος, με πλήθος κόσμου να τον καταχειροκροτεί στον Πειραιά.

Η πόλη του Πειραιά γιόρτασε σήμερα με ένα μοναδικό event που έφερε τον στίβο ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία. Το 1ο "Piraeus Street Long Jump" συγκέντρωσε μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ορισμένους από τους κορυφαίους άλτες του μήκους και ανάμεσα τους, τον καλύτερο όλων, τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ολοκλήρωσε τον αγώνα του στα 8,24 μ. και αποζημίωσε τους φίλους του στίβου που παρακολούθησαν τον αγώνα του. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα του με 7,83μ., ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα, πέτυχε 8,03 μ. στο τρίτο και μετά από δύο άκυρα έκλεισε τον αγώνα του στα 8,24μ. (0,5) στην πιο δυνατή στιγμή του απογεύματος.

Με το τέλος του αγώνα, ο Τεντόγλου μοίρασε χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, βγήκε δεκάδες φωτογραφίες με φίλους του στίβου που περίμεναν υπομονετικά και άκουσε αρκετές φορές ρυθμικά το όνομα του. Ο 25χρονος αθλητής έδειξε για μία ακόμη φορά πως έχει μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία και είναι ικανός να φέρει κοντά στο στίβο μικρούς και μεγάλους.

Ο Τεντόγλου δεν ήταν όμως ο μόνος που έκλεψε τις εντυπώσεις. Ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του, ο Τόμπιας Μόντλερ ήταν στην Ελλάδα και συμμετείχε στη γιορτή του Πειραιά. Ο Σουηδός αθλητής δεν μπόρεσε να βρει τον ρυθμό του κι ολοκλήρωσε τον αγώνα του στα 7,88 μέτρα. Τρίτος ήταν ο Ανβάρ Ανβάροβ από το Ουζμπεκιστάν με 7,84 μέτρα. Ο Νίκος Σταματονικολός μπορεί σήμερα να μην βελτίωσε το ρεκόρ του, όπως έκανε στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του, ωστόσο έδειξε μεγάλη σταθερότητα, αφού ολοκλήρωσε στην έκτη θέση με 7,62 μ. (-1,3).

«Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Έχω πάει δύο φορές σε αγώνες street στο εξωτερικό και μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτός ήταν ο καλύτερος με διαφορά», είπε αρχικά ο Τεντόγλου και συνέχισε: «Επειδή δεν είναι κανονικό στάδιο όλοι οι αθλητές δυσκολευτήκαμε με τον τάπητα. Η αλήθεια είναι ότι σαν επίδοση κάπου εκεί το περίμενα. Είμαι ευχαριστημένος, είμαστε στην αρχή της σεζόν».

Όσο για τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να δει τον αγώνα, τόνισε: «Έχω βγάλει φωτογραφία σίγουρα με τους μισούς που ήρθαν σήμερα εδώ!».

Η αγωνιστική δράση για τον Τεντόγλου συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς από εδώ και στο εξής: «Τώρα έχω μπροστά μου μια σειρά αγώνων που συνεχίζονται με το Diamond League στο Παρίσι. Θα έχω καλούς αντιπάλους και στόχος είναι να κερδίζω».

«Από την αρχή της διοίκησής μας είχαμε ως στόχο να φέρνουμε το στίβο κοντά στην κοινωνία. Και η σημερινή είναι μια διοργάνωση που πετυχαίνει αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε το Δήμο Πειραιά για τη συνεργασία, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως αυτός ο αγώνας θα γίνει θεσμός. Χαίρομαι που οι Πειραιώτες ήταν εδώ και στήριξαν τους αθλητές και τις αθλήτριες», είπε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης, ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Παναγιώτης Δημάκος, η β΄ ειδική γραμματέας, Βούλα Παχατουρίδου, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Βασίλης Οικονόμου, χειροκρότησαν τις προσπάθειες των αθλητών και αθλητριών. Τη διοργάνωση παρακολούθησαν ακόμη ο β ΄αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο ύψος, Λάμπρος Παπακώστας, η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος Νίκη Ξάνθου, ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 100μ. Άγγελος Παυλακάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, η πρωταθλήτρια των 200 μ. Κατερίνα Κόφφα, ο βουλευτής του Σύριζα Θεόδωρος Δρίτσας, του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου.

