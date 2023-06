Οικονομία

Πετρέλαιο - Συμφωνία ΟΠΕΚ+: Η Σαουδική Αραβία μειώνει την παραγωγή

Μείωση στην παραγωγή πετρελαίου ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία στα πλαίσια της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε νέα μείωση της παραγωγής πετρελαίου τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας του ΟΠΕΚ+ για τον περιορισμό της παραγωγής, με την ελπίδα ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την τιμή του μαύρου χρυσού.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντελαζίζ μπιν Σαλμάν, είπε ότι η μείωση της παραγωγής κατά 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως μπορεί να παραταθεί και μετά τον Ιούλιο, εάν χρειαστεί. Πρόκειται για «εθελοντική» μείωση, διευκρίνισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο, στη Βιέννη, των 13 χωρών μελών του ΟΠΕΚ και των δέκα συνεργαζόμενων χωρών, με επικεφαλής της Ρωσία.

Οι μειώσεις που εφαρμόζονταν από τις αρχές Μαΐου από 9 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία (συνολικά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως) θα παραταθούν μέχρι τα τέλη του 2024, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

"Το αποτέλεσμα των συζητήσεων ήταν η παράταση της συμφωνίας μέχρι τα τέλη του 2024", είπε ο Νόβακ, σημειώνοντας ότι ο ΟΠΕΚ+ έχει προχωρήσει συνολικά σε μείωση της παραγωγής κατά 3,66 εκατ. βαρέλια ημερησίως για να διασφαλίσει τη σταθερότητα στις αγορές.

Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν επτά ώρες και τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για διαφωνίες μεταξύ των 23 χωρών που, όλες μαζί, κατέχουν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Παρά την αιφνιδιαστική απόφαση, τον Απρίλιο, για μείωση της παραγωγής, η τιμή του πετρελαίου δεν εκτοξεύτηκε, όπως φοβούνταν πολλοί αναλυτές. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κυμαίνεται σήμερα στα 76 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό WTI στα 71 δολάρια, πολύ μακριά από τα 140 δολάρια που είχε φτάσει η τιμή τον Μάρτιο του 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ήταν επιφυλακτική απέναντι στην περαιτέρω μείωση της παραγωγής, καθώς με το πετρέλαιο χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία. Η Μόσχα δεν έχει να κερδίσει κάτι από την αύξηση της τιμής. Λόγω των δυτικών κυρώσεων, επιτρέπεται να εξάγει πετρέλαιο σε τιμή ίση ή μικρότερη των 60 δολαρίων ανά βαρέλι. Πάνω από αυτό το όριο, απαγορεύεται στις εταιρείες (ασφάλειες, ναυτιλιακές) να της παράσχουν τις υπηρεσίες τους για τη θαλάσσια μεταφορά του μαύρου χρυσού.

«Δεν είχαμε διαφωνίες. Είναι μια κοινή απόφαση που ελήφθη προς το συμφέρον της αγοράς», διαβεβαίωσε ο Νόβακ.

