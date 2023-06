Αθλητικά

Roland Garros: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους “8”

Επιβλητική εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά και εύκολη πρόκρισή τους στους "8".

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον Σεμπάστιαν Όφνερ.

Από τη στιγμή που ο 24χρονος πρωταθλητής βρήκε τα πατήματά του και ξεπέρασε με δυσκολία τα εμπόδια που του έβαλε ο Αυστριακός (νο118 στον κόσμο) στο πρώτο σετ (ξεκίνησε με μπρέικ στο σερβίς του Έλληνα) κι έφτασε στην κατάκτησή του, από κει και πέρα τα πάντα έγιναν πιο απλά.

Μόλις μία ώρα και 50 λεπτά χρειάστηκε ο Τσιτσιπάς για να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τους «8» του κορυφαίου Grand Slam και να επιστρέψει στους προημιτελικούς του τουρνουά μετά από 2 χρόνια, εκεί όπου τον περιμένει ήδη ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ (έκανε «περίπατο» νωρίτερα επί του Λορέντζο Μουζέτι).

Για τον Έλληνα τενίστα η σημερινή ήταν η 22η νίκη στη καριέρα του στο γαλλικό Οπεν (22-6), αλλά και 53η συνολικά σε Grand Slam. Θα λάβει μέρος σε προημιτελική φάση ενός Major τουρνουά για 7η φορά (έχει 4 στο Australian Open, το 2019, το 2021, το 2022 και το 2023) και 3 (μετά την επικράτηση του επί του Οφνερ) στο Παρίσι (2020, 2021, 2023).

