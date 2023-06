Κόσμος

Βενεζουέλα: φονική κατάρρευση σε χρυσωρυχείο

Τραγωδία στη Βενεζουέλα, όταν από τις πλημμύρες, έχασαν τη ζωή τους εργάτες σε χρυσωρυχείο.

Τουλάχιστον 12 εργάτες σκοτώθηκαν όταν ένα χρυσωρυχείο κατέρρευσε λόγω πλημμύρας στο Ελ Καλάο της Βενεζουέλας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο ορυχείο Ταλαβέρα, στην πολιτεία Μπολίβαρ, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στην περιοχή. Οι διασώστες όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παρά μόνο το Σάββατο.

Άλλοι 112 εργαζόμενοι σώθηκαν, είπε ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, ο Εντγκάρ Κολίνα. Τα σωστικά συνεργεία θα επιστρέψουν σήμερα στο σημείο για να ελέγξουν αν υπάρχουν τυχόν άλλοι επιζώντες ή θύματα.

Οι σήραγγες του ορυχείου Ταλαβέρα έχουν ανοιχτεί υποτυπωδώς, από χρυσοθήρες που ψάχνουν για πολύτιμα μέταλλα. Πολλές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει για τους κινδύνους στην περιοχή αυτή ενώ πέρσι ο ΟΗΕ κατήγγειλε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα μεταλλεία της Βενεζουέλας.

