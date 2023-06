Κόσμος

Ισραήλ: Πολεμικό συμβούλιο για την πυρηνική απειλή από το Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ισραήλ απειλεί με «προληπτικά πλήγματα» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέφερε χθες Κυριακή στο προσκήνιο τις απειλές για «προληπτικά πλήγματα» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κατά τη σύγκληση «πολεμικού συμβουλίου» στο υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ, με αντικείμενο την ευρείας κλίμακας στρατιωτική άσκηση που έχει την κωδική ονομασία «Firm Hand».

Καθώς η Τεχεράνη αυξάνει σημαντικά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, παρότι αρνείται κατηγορηματικά ότι φιλοδοξεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, η ισραηλινή κυβέρνηση απειλεί με προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν εφόσον αποτύχει η διεθνής διπλωματία.

«Έχουμε δεσμευτεί ότι θα αναλάβουμε δράση ενάντια στα πυρηνικά του Ιράν, ενάντια στις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, και στο ενδεχόμενο να ενωθούν αυτά τα μέτωπα», τόνισε ο Νετανιάχου από το υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ.

Η πιθανότητα απειλής από πολλαπλά μέτωπα απαιτεί τον προληπτικό σχεδιασμό δράσεων, είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς και τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε επικρίνει έντονα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας με αφορμή την προ ημερών έκθεσή του, στην οποία ο ΔΟΑΕ εξέφρασε ικανοποίηση για τις εξηγήσεις της Τεχεράνης σχετικά με το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και για την απόφαση των ιρανικών αρχών να επιτρέψουν την επανεγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης σε ορισμένες τοποθεσίες.

«Το Ιράν εξακολουθεί να ψεύδεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Η συνθηκολόγηση του ΔΟΑΕ απέναντι στις ιρανικές πιέσεις αποτελεί μαύρη κηλίδα στην ιστορία του», υποστήριξε ο Νετανιάχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόκρουση μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική

ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια