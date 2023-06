Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανσέληνος της Φράουλας: Μαγικές εικόνες από το ολόγιομο φεγγάρι

Καθήλωσε το " Φεγγάρι της Φράουλας". Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού.

Ένα υπέροχο θέαμα αντίκρισαν όσοι έστρεψαν το βλέμμα τους στον ουρανό, τη νύχτα της Κυριακής αντικρίζοντας το ολόγιομο φεγγάρι που είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα το χρώμα της φράουλας.

Η επόμενη Πανσέληνος θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2023 και ονομάζεται «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού».

Τα ονόματα των πανσελήνων προέρχονται από τις φυλές ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική και το «Φεγγάρι της Φράουλας» έχει ονομαστεί από τη φυλή Algonquin λόγω της αφθονίας των φρούτων κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.

Άλλα ονόματα για την Πανσέληνο του Ιουνίου είναι τα εξής:

«Φεγγάρι του Μελιού» (επειδή το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο)

«Φεγγάρι του Υδρόμελου» (καθώς εκείνη την περίοδο οι ιθαγενείς συνήθιζαν να παρασκευάζουν υδρόμελο)

«Φεγγάρι των Τριαντάφυλλων» (επειδή ανθίζουν τον Ιούνιο)

«Θερμό Φεγγάρι» (λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες)

«Φεγγάρι της Φύτευσης» (επειδή αυτή η περίοδος συστήνεται για τη φύτευση αρκετών σπόρων)

Δείτε φωτογραφίες από την «Πανσέληνο της Φράουλας»





