Εκλογές – Τσίπρας: Που θα είναι υποψήφιος στις 25 Ιουνίου

Με τις επιλογές του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει το βάρος του στις λαϊκές γειτονιές και στη «μάχη» της Κρήτης.

Η Δυτική Αθήνα και το Ρέθυμνο είναι οι εκλογικές περιφέρειες που επιλέγει να είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, πέρα από την Α' Πειραιά όπου εξελέγει στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, με την επιλογή του Ρεθύμνου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει «μήνυμα ενότητας» στο εσωτερικό του κόμματος και παράλληλα στηρίζει την εκλογή του Ανδρέα Ξανθού. Ταυτόχρονα, ισχυρή συμβολική κίνηση αποτελεί η προσωπική του συμμετοχή στη μάχη της Κρήτης για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει να μεταβεί στην Κρήτη για ένα τριήμερο καθώς και άλλη μια φορά για τη τελική συγκέντρωση την τελευταία εβδομάδα.

«Ισχυρό συμβολισμό» έχει η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επιλέξει πέραν της Α' Πειραιά, τον Δυτικό τομέα της Αθήνας, μια περιοχή δηλαδή λαϊκών στρωμάτων που παραδοσιακά αποτελούσε την κυρία δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, και τώρα θέτει ως βασικό στόχο να την επαναπροσεγγίσει.

