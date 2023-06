Τεχνολογία - Επιστήμη

Πολυτεχνείο Κρήτης: Εφαρμογή για εύρεση θέσης στάθμευσης σε ιδιωτικούς χώρους

Μια φρέσκια ιδέα που έρχεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος εύρεσης θέσης στάθμευσης, προκειμένου οι πολίτες να μην ξοδεύουν άσκοπα χρόνο και καύσιμο μέσα στην πόλη, ψάχνοντας να σταθμεύσουν το όχημά τους, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Πρόκειται για το σύστημα ParkIn αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα ερευνητικού έργου, το οποίο υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ερευνητική ομάδα Indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group), με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Γιώργο Αραμπατζή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, και την Περιφέρεια Αττικής, με τη συμβολή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

«Η καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου έχει δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το πρόβλημα της στάθμευσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα, με προεξέχουσα την Αθήνα, αλλά και περιοχές με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικές, τουριστικές πόλεις με ραγδαία αύξηση των χρηστών των οδικών δικτύων τους λόγω εισερχόμενου τουρισμού κατά περιόδους» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αραμπατζής, ο οποίος πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και υπό αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία θέσεων στάθμευσης οι οποίες καλύπτουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, δεν είναι μία περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη επιλογή, εύκολα και άμεσα εφαρμόσιμη σε ευρύ φάσμα».

Εμπνεόμενο από τις βασικές αρχές του διαμοιρασμού, το έργο ParkIn φιλοδοξεί να προσεγγίσει τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο πρόβλημα της αντιμετώπισης αυτού του επίμονου προβλήματος. « Η “οικονομία διαμοιρασμού” είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει την εμπορική δραστηριότητα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπου τρίτα μέρη συναλλάσσονται μεταξύ τους, παρέχοντας πρόσβαση σε διαθέσιμους πόρους ή σε πόρους που δεν χρησιμοποιούν επαρκώς, με οικονομικά κυρίως κίνητρα» είπε ο υπεύθυνος του ερευνητικού έργου που επισήμανε ότι μερικά γνωστά παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ενοικιάσεις διαμερισμάτων, τη φιλοξενία ταξιδιωτών, τη χρήση αυτοκινήτων τρίτων για σύντομο χρονικό διάστημα και τη χρήση ιδιωτικών ΙΧ για τη μεταφορά τρίτων.

Η κουλτούρα του διαμοιρασμού στη στάθμευση

«Το ParkIn βασίζεται σε αυτή ακριβώς την προσέγγιση, επεκτείνοντας την κουλτούρα του διαμοιρασμού στη στάθμευση. Ιδιοκτήτες ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης, και όχι μόνο, συμμετέχουν παραχωρώντας την προσωπική τους θέση στο σπίτι τους, για όσο χρόνο επιθυμούν, έχοντας τη δυνατότητα να αποκομίσουν ανταποδοτικά οφέλη, όπως άμεση εύρεση θέσης στάθμευσης αντίστοιχα, σε περιοχή που επιθυμούν ή αναζητούν, ή λοιπά οικονομικά οφέλη» επισήμανε ο κ. Αραμπατζής που επισήμανε ότι «ταυτόχρονα, επιτυγχάνει τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναζήτησης θέσης στάθμευσης, με περιβαλλοντικά (μείωση εκπομπών), ενεργειακά (εξοικονόμηση καυσίμου), κοινωνικο-οικονομικά (εξοικονόμηση χρημάτων και ελεύθερου χρόνου) οφέλη».

Το σύστημα ParkIn αποτελείται από μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (smart phones, tablets), στην οποία θα καταχωρούνται σύμφωνα με την προσέγγιση του διαμοιρασμού, ιδιόκτητες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες παραμένουν κενές κατά τη διάρκεια απουσίας των ιδιοκτητών, αλλά διαθέσιμες για υποψήφιους ενδιαφερόμενους που κινούνται στην περιοχή. Η εφαρμογή θα έχει άμεση σύνδεση με ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αξιολογώντας τα δεδομένα που λαμβάνει από την εφαρμογή, θα παρουσιάζει εκτιμήσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης.

«Στο πλαίσιο του έργου, το σύστημα Parkin θα δοκιμαστεί σε περιοχή υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας (Αθήνα) με έντονο πρόβλημα στάθμευσης, καθώς και σε νησιωτική επαρχιακή πόλη (Χανιά). Στόχος της ομάδας έργου είναι να δημιουργήσει και προσφέρει στους πολίτες μία εύκολη στη χρήση εφαρμογή, η οποία θα παρέχει δεδομένα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για άμεση παρακολούθηση των εξοικονομήσεων σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο» διευκρίνισε ο κ. Αραμπατζής.

Το σύστημα ParkIn, θα αναπτυχθεί με στόχο τη δυνατότητα αναπαραγωγής και επέκτασης από διαφορετικές περιοχές (ηπειρωτικές, νησιωτικές, μεγάλου/μεσαίου μεγέθους), αξιοποιώντας στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή ιδιοκτητών και χρηστών, και θα αυξήσουν τα οφέλη για τους πολίτες, αλλά και την πολιτεία.

«Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι απτό και εντείνεται καθημερινά, συνεπώς, προτάσεις και ιδέες όπως το σύστημα ParkIn, θα μπορούσαν να αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, άμεσα, με ελάχιστο κόστος, βιώσιμα, και περιβαλλοντικά φιλικά, αποσυμφορώντας τις πόλεις μας, μειώνοντας την ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, αλλά και αντιμετωπίζοντας την καθημερινή ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών από πλευράς χρόνου, κόστους και επιπέδων άγχους» κατέληξε ο υπεύθυνος του ερευνητικού έργου.

Το έργο ParkIn ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο του 2023, έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 3: Έρευνα και Εφαρμογή, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022»

