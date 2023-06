Καιρός

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ήλιος την Τρίτη

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη. Αναλυτική πρόγνωση για όλη την επικράτεια.

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια κυρίως ορεινά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στα νησιά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια κυρίως ορεινά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου πρόσκαιρα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

