Έβρος: Σύσκεψη στο Μαξίμου για το Μεταναστευτικό

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε επιφυλακή οι Αρχές στον Έβρο. Ομάδα μεταναστών σε νησίδα. Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου για το γεγονός.

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς συγκάλεσε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη για το ζήτημα της διακίνησης μεταναστών σε νησίδες του ποταμού Έβρου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Βασίλειος Σκουρής, ο υπουργός Εξωτερικών Βασίλειος Κασκαρέλης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Δανιήλ Εσδράς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και ανώτατα στελέχη της Διοίκησης.

Οι ελληνικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή στον Έβρο, λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών.

Η προσοχή των ελληνικών αρχών έχει στραφεί προς τη Νέα Βύσσα, όπου βρίσκεται ομάδα περίπου 25 μεταναστών σε νησίδα σε τουρκικό έδαφος. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έστειλαν και εικόνες στον ant1news.gr – οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί – και σε αυτές φαίνονται γυναίκες ακόμα και έγκυος με μικρά παιδιά, ενώ οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε απόσταση από την οποία είναι ορατές από εκείνους.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στον Έβρο, Βαγγέλης Κοκολάκος, Δεν είναι όμως το μόνο σημείο. Υπάρχει πίεση σε αρκετές περιοχές στα σύνορα όπου δεν υπάρχει φράχτης.

Οι Αρχές εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες να πρόκειται για συγκεκριμένο κύκλωμα που προωθεί μετανάστες που θα αιτηθούν πολιτικό άσυλο. Δεν είναι τυχαίες λένε οι δύο τελευταίες περιπτώσεις στη Νέα Βύσσα όπου συνελήφθης περισσότεροι από 100 μετανάστες και η χθεσινή με τους 91 Κουρδους Γεζιντι.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται όπως λένε ένα «θερμό» καλοκαίρι καθώς η Τουρκία φαίνεται να εργαλειοποιεί ξανά το μεταναστευτικό.

Ο τουρκικός Τύπος για τους μετανάστες στον Έβρο

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Haberler.com «138 Σύριοι πέρασαν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα». Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο σχετικό δημοσίευμα σημειώνεται πως «ανακοινώθηκε ότι 138 Σύροι παράνομοι μετανάστες πέρασαν τον ποταμό Έβρο προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η Τουρκία δεν έλαβε καμία προφύλαξη έναντι αυτών των διελεύσεων. Μιλώντας στο ραδιόφωνο Real FM, ο εκπρόσωπος Τύπου της Συνοριοφυλακής είπε ότι παράνομοι μετανάστες δήλωσαν ότι ήταν Σύριοι. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπήρχαν 53 παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών στην ομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι τουρκικές αρχές δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Η ελληνική κυβέρνηση αυξάνει τον ήδη υπάρχοντα φράχτη μήκους 35 χιλιομέτρων στην περιοχή σε 80 χιλιόμετρα για να αποτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα από τα τουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλούνται οι ελληνικές αρχές, οι Έλληνες Συνοριοφύλακες απέτρεψαν πέρυσι την παράνομη διέλευση 256 χιλιάδων ανθρώπων μέσω Έβρου. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την άλλη, ανάγκασαν τους μετανάστες που ήρθαν στην Αθήνα με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής να επιστρέψουν στην Τουρκία μέσω παράνομων πρακτικών. Κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ότι κλείνει τα μάτια. Η ελληνική κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι προστατεύει τα σύνορά της, άρα και τα σύνορα της ΕΕ, από την παράνομη μετανάστευση και υποστηρίζει ότι οι αρχές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την ευημερία του κράτους και του έθνους μας. Ας είναι καλορίζικο για το κράτος μας, το έθνος μας και τη χώρα μας. Ο Θεός να βοηθήσει».

Την ίδια ώρα, η Χουριέτ σε σημερινό της άρθρο, με τίτλο «τί έχει πάνω στο γραφείο του ο Χακάν Φιντάν;» κάνει αναφορά και στην Ελλάδα. Αναφέρει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επανεκλεγεί και σχολιάζει πως μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα, Αθήνα και Άγκυρα αναμένεται να διατηρήσουν το ήπιο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά τους σεισμούς.

