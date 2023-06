Κόσμος

Τουρκία: ο νέος Υπουργός Άμυνας και η τελετή παράδοσης από τον Ακάρ

Ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ο νέος Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια από τις προτεραιότητες του νέου Υπουργού Άμυνας της χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως δηλωσε αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα από τον Χουλουσί Ακάρ.

«Το Υπουργείο μας θα κινητοποιηθεί για να πραγματοποιήσει τα προγράμματα της αμυντικής μας βιομηχανίας τα οποία είναι το ένα πιο πολύτιμο από το άλλο, στο πλαίσιο του σύγχρονου εξοπλισμού των τουρκικών ενόπλων δυνέμεων», δήλωσε ο νέος Υπουργός Άμυνας.

Χαρακτήρισε τον διορισμό του στο Υπουργείο Άμυνας ως αλλαγή σημαίας, λέγοντας ότι στόχος του είναι να ανεβάσει πιο ψηλά αυτή τη σημαία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί ασταμάτητα για την προστασία όλων των δικαιωμάτων της Τουρκία πλήρως αφοσιωμένος στην αρχές Ατατούρκ και στο Σύνταγμα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε δύο φορές στον Κεμάλ Ατατούρκ.