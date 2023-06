Κόσμος

Δυτική Όχθη: 3χρονος πέθανε αφού δέχθηκε πυρά Ισραηλινών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε το 3χρονο αγόρι που υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες αφού δέχθηκε πυρά Ισραηλινών.

Ένας 3χρονος Παλαιστίνιος, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών την περασμένη εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, όπως ανέφεραν ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ αλ Ταμίμι, 3 ετών, από το χωριό Νάμπι Σάλεχ, στα βόρεια της Ραμάλας.

Το παιδί τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών και «επιτιθέμενων» κοντά στον εβραϊκό οικισμό Νέβεν Τζουφ (Χαλαμίς), που δεν απέχει πολύ από το χωριό του. Ο στρατός «λυπάται για το κακό που προκλήθηκε σε αμάχους και δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων του για να αποτρέψει τέτοια συμβάντα» ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, «οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση της κοινότητας Νέβεν Τζουφ» και οι στρατιώτες απάντησαν στα πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν το παιδί και ο πατέρας του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σέμπα, στα προάστια του Τελ Αβίβ, το οποίο ανακοίνωσε ότι υπέκυψε σήμερα «παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό».

Ο πατέρας του Μοχάμεντ, ο Χαϊθάμ αλ Ταμίμι, 40 ετών, είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν με το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητό του όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. «Πηγαίναμε επίσκεψη σε συγγενείς. Ξαφνικά πυροβόλησαν εναντίον μας», είπε ο αλ Ταμίμι, ο οποίος έχει τραυματιστεί στον ώμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Κασιδιάρης: Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο από τη Νέα Δημοκρατία

Τουρκία - Ερκάν: Η πρώτη γυναίκα που “φλερτάρει” για επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική