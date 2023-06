Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ποδηλάτης έπεσε στη θάλασσα

Ατύχημα ενώ έκανε ποδήλατο είχε ένας άνδρας, που στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Ένας 60χρονος βρέθηκε στην θάλασσα, όταν κάνοντας ποδήλατο έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο νερό.

Το ατύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος ελλιμενισμού του αντιτορπιλικού Βέλος. Τον άτυχο άνδρα έβγαλε από την θάλασσα ένα μέλος του πληρώματος του Βέλος.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το λιμενικό. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ωστόσο είναι καλά στην υγεία του και αποχώρησε.

