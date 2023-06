Αθλητικά

Συνελήφθη ο Μπελφοντίλ - Προσπάθησε να στραγγαλίσει την ανήλικη αδερφή του

Τι αναφέρουν διεθνή μέσα για την σύλληψη του ποδοσφαιριστή.

Ένα επεισόδιοι ενδοοικογενειακής βίας, φέρετζαι να έχει πρωταγωνιστή τον διεθνή ποδοσφαιριστή, Ισάκ Μπελφοντίλ ο οποίος συνελήφθη μετά από καυγά με τη 15χρονη αδερφή του, την οποία και προσπάθησε να στραγγαλίσει.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Μπελφοντίλ έπιασε την ανήλικη αδερφή του από το λαιμό και λίγο έλειψε να τη σκοτώσει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λιόν, της Πάρμα, της Ίντερ, της Βέρντερ Βρέμης και αρκετών ακόμη ομάδων στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αγωνίζεται πλέον στην Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μαρτίνς στο Κατάρ.

Αυτό το διάστημα φαίνεται ότι βρισκόταν στο Παρίσι, όπου και είναι πλέον υπό κράτηση, αλλά ακόμη δεν έχει εμφανιστεί η αδερφή του για να κάνει επίσημη καταγγελία.

