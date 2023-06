Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι

Σε τρία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα, Τρίτη, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, «ανοίγοντας» έτσι τη δεύτερη εβδομάδα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού των Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Βιολογία.

Επιπλέον, αύριο, Τετάρτη 7 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα αρχίσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

