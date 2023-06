Αθλητικά

Βινίσιους - Ρατσιστική επίθεση: Πρόστιμα και αποκλεισμοί σε οπαδούς

Επτά άτομα που συμμετείχαν σε διαφορετικές ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, τιμωρήθηκαν κατά της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό.

Επτά άτομα που συμμετείχαν σε διαφορετικές ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, τιμωρήθηκαν από την Κρατική Επιτροπή της Ισπανίας κατά της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (5/06) η Επιτροπή Αθλητισμού της χώρας.

Τέσσερις άνδρες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 60.001 ευρώ (64.255 δολάρια) και αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους για δύο χρόνια, αφού ανάρτησαν ένα πανό που έγραφε «η Μαδρίτη μισεί τη Ρεάλ» και ένα φουσκωτό μαύρο ομοίωμα σε αντίγραφο της φανέλας με το νούμερο 20 του Βινίσιους, σε μια γέφυρα κοντά στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Ρεάλ πριν τον αγώνα Κυπέλλου με την Ατλέτικο, στις 26 Ιανουαρίου.

Σε άλλα τρία άτομα επιβλήθηκαν πρόστιμα από 5.000 ευρώ στον καθένα και αποκλεισμό από τους αθλητικούς χώρους για ένα χρόνο, αφού έκαναν ρατσιστικές χειρονομίες προς τον διεθνή Βραζιλιάνο κατά τη διάρκεια αγώνα της LaLiga με την Βαλένθια στο "Μεστάγια" στις 21 Μαΐου.

Οι κυρώσεις έρχονται 11 ημέρες μετά τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών, ως υπόπτων του απαγχονισμού ομοιώματος του Βινίσιους και την απελευθέρωσή τους με εγγύηση από δικαστήριο της Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αφού χαρακτήρισε ρατσιστική τη LaLiga και την Ισπανία, μετά την προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ με τη Βαλένθια.

Ο αθλητικός κόσμος έχει δείξει αλληλεγγύη προς τον 22χρονο άσο από τότε και η κυβέρνηση της Βραζιλίας ζήτησε αυστηρές κυρώσεις εναντίον εκείνων που ευθύνονται για τις ρατσιστικές προσβολές.

Η Βραζιλία θα παίξει φιλικά με τη Γουινέα στις 17 Ιουνίου και τη Σενεγάλη, τρεις ημέρες αργότερα, ως μέρος μιας αντιρατσιστικής εκστρατείας.

