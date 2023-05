Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Βινίσιους: Σάλος με τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του

Κλείνει μέρος των εξεδρών της Βαλένθια ενώ συνελήφθησαν και 7 οπαδοί της. Η αναμέτρηση διακόπηκε για 10 λεπτά.

Η νότια κερκίδα του γηπέδου «Μεστάγια» της Βαλένθια θα μείνει μερικώς κλειστή για 5 αγώνες, ενώ ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 45.000 ευρώ (49.536 δολάρια) μετά τη ρατσιστική κακοποίηση που υπέστη ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα της Κυριακής (21/5) για την 36η αγωνιστική της LaLiga, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/5) η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Επτά άτομα συνελήφθησαν από την ισπανική αστυνομία νωρίτερα την Τρίτη (23/5), κατηγορούμενοι για διάφορα εγκλήματα μίσους κατά του Βινίσιους Τζούνιορ, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών προσβολών που φέρονται να φώναξαν προς τον Βραζιλιάνο κατά τη διάρκεια του αγώνα της περασμένης Κυριακής (21/5) στο «Μεστάγια».

Το παιχνίδι διακόπηκε για 10 λεπτά καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέδειξε οπαδούς που επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί του. Στη συνέχεια ενεπλάκη σε καυγά με παίκτες της Βαλένθια, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του στο δεύτερο ημίχρονο.

«Θεωρείται αποδεδειγμένο ότι υπήρξαν ρατσιστικές κραυγές εναντίον του Βινίσιους κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος αγώνα. Επιβάλλεται χρηματική ποινή 45.000 ευρώ στη Βαλένθια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού της RFEF.

