Ίλιον: 13χρονος μπούκαρε σε fast food με μαχαίρι

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Ίλιον, όταν ανήλικος έβγαλε μαχαίρι και απείλησε υπάλληλο καταστήματος εστίασης.

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητας, με πρωταγωνιστές ανήλικους.

Τελευταίο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας όταν ένας 13χρονος "μπούκαρε" σε κατάστημα εστίασης στο Ιλιον και, με ένα μαχαίρι στα χέρια, απείλησε τον υπάλληλο του καταστήματος και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο ανήλικος συνελήφθη λίγο αργότερα από διερχόμενους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το τοπικό τμήμα Ασφαλείας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της απειλής.

