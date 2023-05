Κοινωνία

“Γεννηματάς”: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο

Το πτώμα του βρέθηκε στο υπόστεγο του 1ου ορόφου του κτιρίου.

Το πτώμα ηλικιωμένου ανέσυραν μέλη της Πυροσβεστικής από χώρο κτιρίου του γενικού νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για 70χρονο ο οποίος έπεσε από τον 4ο όροφο του κτιρίου 2 του νοσοκομείου, όπου βρίσκεται γαστρεντερολογική κλινική.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το πτώμα του 70χρονου βρέθηκε στο υπόστεγο του 1ου ορόφου του κτιρίου.

