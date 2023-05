Κοινωνία

Ίλιον - Πετρούπολη: Ανήλικοι ένοπλοι ληστές σκόρπισαν τον τρόμο

Τι βρέθηκε στην κατοχή των ανήλικων δραστών, που έπεσαν γρήγορα στα χέρια των αστυνομικών, χάρη στην άμεση επέμβαση ομάδων της ΔΙ.ΑΣ.

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν σε Ίλιον και Πετρούπολη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

1. Συνελήφθη, απογευματινές ώρες εχθές (22-5-2023) στο Ίλιον, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ανήλικος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή του ο ανήλικος απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο υπάλληλο καταστήματος fast food στην περιοχή του Ιλίου και διέφυγε.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο τον κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε σουγιάς και τον οδήγησαν Τμήμα Ασφάλειας Ιλίου όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελία.

2. Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23-5-2023) στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ανήλικος ημεδαπός για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος προσέγγισε 27χρονο αλλοδαπό και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκε σε φυγή.

Προστρέξαντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν άτομο που προσομοίαζε στην περιγραφή του δράστη, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών απέρριψε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Ομόνοιας που επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελία.

