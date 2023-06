Κόσμος

Αγία Νάπα: Κύπριοι κρατούνται για τον ξυλοδαρμό Τουρκοκύπριας

Υπό κράτηση δύο νεαροί που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό νεαρής Τουρκοκύπριας.

Για 4 μέρες έθεσε υπό κράτηση το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, δύο άνδρες ηλικίας 22 και 30 ετών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τον ξυλοδαρμό 25χρονης Τουρκοκύπριας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου στην Αγία Νάπα και η Αστυνομία διερευνά υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Οπως αναφέρει το ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, Στηβ Θεοδούλου, δήλωσε ότι ύστερα από διένεξη μεταξύ δύο ομάδων, οι δύο ύποπτοι φέρονται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν την 25χρονη, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει από περιτοίχισμα ύψους 2 έως 3 μέτρων και να τραυματιστεί.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός της και είχε σπασμένο δόντι.

Κατόπιν, η 25χρονη μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, όπου προέβη σε καταγγελία για την επίθεση.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, ζήτησε από τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναφορικά με το περιστατικό ξυλοδαρμού 25χρονης Τουρκοκύπριας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με τον Ερσίν Τατάρ, καταδικάζοντας το συμβάν.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Ερσίν Τατάρ ότι οι φερόμενοι ως δράστες του ξυλοδαρμού της 25χρονης συνελήφθησαν, τέθηκαν υπό κράτηση και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, επίσης, ότι το επεισόδιο δεν φαίνεται να αποτελεί ρατσιστική επίθεση, αλλά απαράδεκτη και καταδικαστέα παραβατική συμπεριφορά.

