Άλκης Καμπανός: Η ώρα της εισαγγελικής πρότασης

Πάνω από δέκα ώρες αναμένεται να διαρκέσει η πρόταση της εισαγγελέως. Το χρονικό της δίκης.

Την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης θα ακούσουν σήμερα οι 12 κατηγορούμενοι που δικάζονται εδώ και 4,5 μήνες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, μετά την «τυφλή» οπαδική επίθεση που πάγωσε το πανελλήνιο, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας Κυριακή Κλιάμπα αναμένεται να αναπτύξει, νομικά εμπεριστατωμένα, την πρότασή της προς τους δικαστές του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, τις μαρτυρικές καταθέσεις και απολογίες. Κατά πληροφορίες, η πρότασή της θα ξεπερνάει τις 400 σελίδες, ενώ όπως προανήγγειλε η ίδια, η αγόρευση θα διαρκέσει 10 ώρες. «Δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα απ' έξω, ούτε θέλεις να ξεχάσεις κάτι», ανέφερε η κ. Κλιάμπα κατά την τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, καλώντας όλους τους παράγοντες της δίκης να «οπλιστούν με υπομονή».

Στη συνέχεια, τον λόγο θα λάβουν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης για να τοποθετηθούν επί του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης, διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει μέρες. Η δίκη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο με την εκφώνηση της ετυμηγορίας των δικαστών- ένα μήνα προτού ολοκληρωθεί το 18μηνο της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Το χρονικό της δίκης

Η αποδεικτική διαδικασία ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 11 Μαΐου με την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου. Στο διάστημα αυτό μεσολάβησαν 31 συνεδριάσεις και εξετάστηκαν περισσότεροι από 60 μάρτυρες, 26 του κατηγορητηρίου και τουλάχιστον 35 της υπεράσπισης.

Ανατρέχοντας στο χρονικό της δίκης, το ΑΠΕ-ΜΠΕ σταχυολογεί τα σημαντικότερα -μέχρι στιγμής- γεγονότα και στιγμιότυπα της πολύμηνης διαδικασίας:

18 Ιανουαρίου

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ξεκινάει (με διαδικαστικά ζητήματα) η δίκη για το άγριο έγκλημα σε βάρος του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Νομιμοποιούνται οι δικηγόροι -ο αριθμός των υπερασπιστών ξεπερνάει τους 25- και ανακοινώνονται οι δικάσιμοι μέχρι το τέλος Μαρτίου. Σε δηλώσεις της στους δεκάδες εκπροσώπους των ΜΜΕ και απαντώντας σε ερώτηση για το ποια θα είναι για την ίδια μια δίκαιη απόφαση, η μητέρα του Άλκη τονίζει: «Τα ισόβια να γίνουν πραγματικά ισόβια». Οπαδοί του Άρη έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου νεαρού, φωνάζοντας «αθάνατος».

23 Ιανουαρίου

Κληρώνονται οι ένορκοι, διαβάζεται το κατηγορητήριο και καλούνται ένας ένας οι κατηγορούμενοι να κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση. Όλοι παραδέχονται ότι βρέθηκαν στο σημείο του επίδικου περιστατικού αλλά αρνούνται ότι ήρθαν σε επαφή με τον Άλκη. Εκφράζουν τη λύπη τους για τον χαμό του και τα συλλυπητήριά τους προς τους γονείς του. Η πολιτική αγωγή ζητεί την επέκταση των κατηγοριών και για τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης κατοχής όπλων. Γι' αυτό τον λόγο υποβάλλει προφορική μήνυση ώστε τα πρακτικά της δίκης να διαβιβαστούν προς αξιολόγηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

24 Ιανουαρίου

Ο πατέρας του Άλκη Αριστείδης Καμπανός ανοίγει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων. Κάνει λόγο για «προσχεδιασμένο, οργανωμένο και ψυχρό έγκλημα», τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι «ήθελαν να σκοτώσουν», ενώ χρησιμοποιεί τα τελευταία λόγια του αδικοχαμένου γιου του: «μην με χτυπάτε άλλο». Αμέσως μετά καταθέτει η μητέρα του 19χρονου, η οποία καλεί τους 12 νεαρούς κατηγορούμενους να την κοιτάξουν στα μάτια και τους απευθύνει το ερώτημα: «τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου;». «Εάν είχαν μια σταγόνα αλήθειας θα με κοιτούσαν στα μάτια γιατί στα μάτια μου θα έβλεπαν και τον Άλκη», αναφέρει συγκινησιακά φορτισμένη η Μελίνα Κακουλίδου, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί της έζησε μία «κτηνωδία».

26 Ιανουαρίου

Καταθέτει ο κολλητός φίλος του Άλκη και θύμα της ίδιας επίθεσης. «Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι. Κοκάλωσα όταν είδα το δρεπάνι. Σταμάτησαν μόνο όταν ήρθαν κάποια άτομα προς τα πάνω, αλλιώς θα ήμουν κι εγώ νεκρός», αναφέρει ο 21χρονος αυτόπτης μάρτυρας του φονικού επεισοδίου.

6 Φεβρουαρίου

Ένας ακόμα φίλος του 19χρονου ανεβαίνει στο βήμα του μάρτυρα. Πρόκειται για 20χρονο σπουδαστή που δέχθηκε χτύπημα με δρεπάνι αλλά κατάφερε να ξεφύγει, διαφορετικά «μπορεί να είχα την ίδια κατάληξη με τον Άλκη», όπως λέει χαρακτηριστικά. «Είχαν επιθετικές διαθέσεις. Δεν διέκρινα πρόσωπα, φορούσαν λεμουδιές, κουκούλες, μάσκες full face. Κρατούσαν μαχαίρια, δρεπάνια, ξύλα, ρόπαλα», επισημαίνει ο νεαρός σπουδαστής.

9 Φεβρουαρίου

Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, στα χέρια του οποίου ξεψύχησε ο Άλκης Καμπανός, καταθέτει στο δικαστήριο. Περιγράφοντας τη σκηνή του εγκλήματος, όταν έφτασε στο σημείο, αναφέρει χαρακτηριστικά: «ήταν λες και μπαίναμε σε σφαγείο».

9, 13, 14 Φεβρουαρίου

Η δίκη συνεχίζεται με τη μαραθώνια εξέταση αστυνομικού του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης που διαρκεί συνολικά 3 μέρες. Χαρακτηρίζει «καταδρομική» την επίθεση εναντίον του Άλκη και της παρέας του, μιλώντας για «τυφλό» οπαδικό χτύπημα. Αναφέρεται σε προγενέστερο επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα που αποτέλεσε την αφορμή για το επίδικο συμβάν. Στη δικαστική αίθουσα προβάλλονται βίντεο από το σημείο του εγκλήματος (ερασιτεχνικά και από κάμερες ασφαλείας). Η ένταση μεταξύ συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης προκαλεί την παρέμβαση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία τους καλεί να τιμήσουν τη μνήμη του Άλκη.

14 Μαρτίου

«Η θυσία και η μνήμη του Άλκη να διώξει το σκοτάδι από την πόλη», αναφέρει ο πρόεδρος του Α.Σ. Άρης Λευτέρης Αρβανίτης, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Την ίδια μέρα πραγματοποιείται η τελετή μετονομασίας του δρόμου όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος σε οδό Αλκιβιάδη Καμπανού (από Θ. Γαζή).

20 - 21 Μαρτίου

Στο βήμα του μάρτυρα ανεβαίνει η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση, η οποία διενήργησε τη νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Άλκη. Επιβεβαιώνει τα επιστημονικά της ευρήματα, σύμφωνα με τα οποίο ο θάνατος του νεαρού οφείλεται σε «συρροή θανατηφόρων κακώσεων στα κάτω άκρα και σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις». «Υπέστη μαρτυρικό, αργό και βασανιστικό θάνατο», τονίζει, προσδιορίζοντας τουλάχιστον πέντε διαφορετικά όργανα - όπλα που χρησιμοποιήθηκαν: τρία διαφορετικά νύσσοντα και τέμνοντα, όπως και τουλάχιστον δύο διαφορετικά θλώντα. Επιδεικνύονται τα ματωμένα ρούχα του Άλκη, το δρεπάνι και το μαχαίρι τύπου «κάραμπιτ» για να διακριβωθεί εάν ταυτίζονται με τα τραύματα στα κάτω άκρα. Στην αρχή της κατάθεσής της, η ιατροδικαστής προτρέπει τους γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή να αποχωρήσουν από τη δικαστική αίθουσα λόγω της «σκληρότητας» όσων θα ακουστούν.

28 Μαρτίου

Η δίκη συνεχίζεται με τη διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων (ο αριθμός των οποίων ξεπερνάει τα 200). Κατά την προβολή επεξεργασμένου βίντεο που προσκόμισε συνήγορος υπεράσπισης ξεσπούν οι γονείς του Άλκη, με τη μητέρα του να φωνάζει: «Τι κοιτάτε; Εσείς ήσασταν. Και οι 12». Ξεκινούν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης.

30 Μαρτίου

Μητέρες των κατηγορούμενων, καταθέτοντας η μία μετά την άλλη, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς του Άλκη για την εμπλοκή των παιδιών τους στο αιματηρό επεισόδιο. «Δεν τολμώ να κοιτάξω στα μάτια τούς γονείς, ούτε φτάνει μία συγγνώμη για τον απέραντο πόνο που βιώνουν. Προσπάθησα να γράψω ένα γράμμα για να εκφράσω την οδύνη μου- να το πάω όμως πού; Σκέφτηκα να πάω στο μνήμα του παιδιού- αλλά δεν είμαι αντάξια να πάω...», είναι τα χαρακτηριστικά λόγια μίας εξ αυτών.

4, 6, 11 Απριλίου

Οι ιατροδικαστές Κατερίνα Αποστολίδου, Παναγιώτης Λέων και Δημήτρης Γαλεντέρης καταθέτουν ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό κατηγορούμενων (κατά περίπτωση για τους 2ο, 9ο, 10ο και 11ο). Η πρώτη και ο τρίτος διατυπώνουν διαφωνίες ως προς τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που συνέταξε η συνάδελφός τους Λήδα Κοβάτση και ειδικότερα ως προς τα αίτια θανάτου. Η κ. Αποστολίδου δεν θεωρεί θανατηφόρες τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το θύμα, μεταφέροντας την επιστημονική της άποψη ότι ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγικό σοκ, αποτέλεσμα του χτυπήματος στη μηριαία αρτηρία. Ανάλογο είναι το περιεχόμενο της γνωμάτευσης που υπογράφει ο κ. Γαλεντέρης, ο οποίος τονίζει ότι «δεν μπορούμε να έχουμε πέντε αιτίες θανάτου». Αποστάσεις από το ιατροδικαστικό πόρισμα φαίνεται να παίρνει και ο κ. Λέων, σύμφωνα με τον οποίο «το θανατηφόρο χτύπημα» ήταν αυτό στο δεξιό μηρό που προκάλεσε ρήξη της μηριαίας αρτηρίας. «Όποιος έπληξε το παιδί στο δεξί μηρό, το οδήγησε στο θάνατο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Απειλές και ύβρεις καταγγέλλει ότι δέχεται μετά την κατάθεσή της η κ. Αποστολίδου. Μήνυση εναντίον των τριών ιατροδικαστών - τεχνικών συμβούλων καταθέτουν οι γονείς του Άλκη Καμπανού για ψευδή κατάθεση και απάτη ενώπιον δικαστηρίου.

25 Απριλίου

Ανοίγει ο κύκλος των απολογιών με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη χρονικά πρώτος και αποτέλεσε το πρόσωπο «κλειδί» ώστε να φτάσει η Αστυνομία στα ίχνη των υπολοίπων εμπλεκόμενων προσώπων- οδηγών και επιβατών των τριών συνολικά αυτοκινήτων που κινήθηκαν με πομπή από τον σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ «Θύρα 4» προς τη Χαριλάου. «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, αλλά είναι αργά» είπε, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν απομακρύνθηκε από το όχημα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο. Ως προς τα κίνητρα αναφέρει ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, αλλά να κυνηγήσουν, να κάνουν οπαδικό επεισόδιο, ισχυρισμό που θα επαναλάβουν στις απολογίες τους και οι συγκατηγορούμενοί του.

27 Απριλίου

«Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε τον Άλκη στο πόδι», παραδέχεται ο 2ος κατηγορούμενος. Είναι η πρώτη και μοναδική ομολογία από κάποιον ότι ήρθε σε σωματική επαφή με τον Άλκη. Σύμφωνα με την ομολογία του, έπληξε με κουζινομάχαιρο τον 19χρονο στο δεξί του πόδι, προκαλώντας τρώση της μηριαίας αρτηρίας και τον θάνατο του. Παραδέχεται ότι χτύπησε και τον κολλητό φίλο του Άλκη. Η ομολογία του δεν φαίνεται να πείθει την εισαγγελέα της έδρας: «Δεν σας πιστεύω», τού λέει και τον χαρακτηρίζει «εξιλαστήριο θύμα» διότι πήρε «πάνω» του το φονικό. Για «παραμύθι» και «κακοπαιγμένο θέατρο» κάνει λόγο η πολιτική αγωγή.

4, 5, 8, 11 Μαΐου

Στον απόηχο της παραπάνω ομολογίας απολογούνται διαδοχικά οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Όλοι αρνούνται ότι ακούμπησαν τον Άλκη, ούτε μπορούν να δώσουν εξηγήσεις για τα υπόλοιπα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σορό του αλλά και ποιοι τα προκάλεσαν. Ορισμένοι (7ος, 9ος, 10ος και 11ος) παραδέχονται ότι χτύπησαν τους δύο φίλους του- ανάλογα με την περίπτωση, με μπουνιές, «κάραμπιτ», δρεπάνι και στειλιάρι. Κάποιοι ανασκευάζουν πλήρως τις ανακριτικές τους απολογίες, κυρίως ως προς την εμπλοκή των συγκατηγορουμένων τους, και κάποιοι επιμένουν ότι δεν πλησίασαν καθόλου το σημείο του φονικού. Όλοι ζητούν συγγνώμη από τους γονείς του αδικοχαμένου νεαρού εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους. Το δικαστήριο κηρύσσει το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

2 Ιουνίου

Η προγραμματισμένη εισαγγελική αγόρευση αναβάλλεται για λίγες μέρες. Το δικαστήριο συγκροτείται αλλά η εισαγγελέας γνωστοποιεί στους παράγοντες της δίκης ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη.

